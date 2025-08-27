台南啟動「心．里相連」計畫 守護市民心理健康

快訊

中央社／ 台南27日電
台南市長黃偉哲（前右）27日宣布啟動「心．里相連」計畫，配合陸續成立社區心理衛生中心，守護市民心理健康。（台南市政府提供）中央社
台南市長黃偉哲今天宣布啟動「心．里相連」計畫，攜手全市649名里長，配合陸續成立社區心理衛生中心，守護市民心理健康，也落實社會安全。

黃偉哲今天表示，目前台南市有4處心衛中心，安南區心衛中心明天啟用，心衛中心預定明年增至7處，負責全市37個行政區市民心理健康。里長和里民關係密切，他期盼透過里長找出需要心理健康服務者，市府也將持續推動心理及生理健康服務。

台南市政府指出，台南市民國111年迄今已成立鹽水區、北區、善化區及關廟區等4處心衛中心，第5處在安南區，預定明天揭牌運作，深化在地服務，讓心理健康資源更貼近市民需求。

此外，市府強化基層網絡連結，心衛中心今年5月起開始推動「一里一專責，心理健康不打折－（中）心．（區）里相連計畫」，攜手里長建立合作網絡，讓里層基礎單位成為守護心理健康的前哨站，也讓「身心並重，才是真正健康」觀念深植人心。

市府表示，心衛中心是整合醫療與心理衛生資源推動的基地，也是社區心靈支持的重要據點。及時辨識協助有需要市民，避免因延誤而造成心理健康惡化，且逐步破除社會對心理疾病污名，鼓勵更多人勇敢尋求協助。

