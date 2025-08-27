影／嘉義城隍廟下月夜巡全台9聖城隍齊聚 文化傳承創意交織

鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城，將在9月22日晚6時20分熱鬧盛大登場，邀請全台城隍9聖齊聚諸羅城，中央噴水圓環封街夜巡，有夯枷解厄、「百人巨龍九子陣」及4公尺大型人偶等精彩陣容，上午市長黃敏惠、議長陳姿妏偕同9聖城隍廟代表，在廟埕舉行城隍夜巡宣傳記者會，戊己劇團、阮劇團精彩演出吸睛。

「城隍夜巡諸羅城」歷史悠久名聲遠播，今年活動傳統儀式加入更多創新元素，宣傳活動，戊己劇團以傳統戲曲技巧，結合軟骨功、高空特技和鼓藝，呈現「城隍出巡，神將領路，萬民隨行」表演。演員透過道具肢體語言生動演繹城隍爺守護百姓、淨化心靈神聖意涵。阮劇團創作短劇，描述3個不同城隍廟靈魂重聚，分享百年守護故事，如何見證人們動盪中將信仰化為力量，充滿情感劇情，結合神明守護與信仰力量，讓觀眾感受濃厚宗教氛圍。

夜巡活動最具特色亮點之一是首次登場巨型神偶，9尊高達數公尺神像，包括大爺將軍（4公尺）與二爺將軍（3公尺），將與信眾巡行，活動還設「人模鬼樣神鬼魅影」創意競賽，參賽者身著各種鬼怪造型，沿街遊行，展現年輕族群創意活力，獲勝者有機會獲得2萬元獎金。

城隍夜巡接駕與以往最大區別，邀請具台灣版圖意象城隍廟：離島金門浯島城隍廟、澎湖文澳城隍廟，最南邊恆春城隍廟，最北邊南方澳城隍廟，還有著名台北迪化街霞海城隍廟，更有與嘉義城隍獲頒御匾的新竹都城隍廟，6間城隍廟首次到嘉市搭紅壇，另有傳統特色「夯枷消災解厄科儀」，讓信眾戴紙製「夯枷」，向城隍爺懺悔，祈求洗滌罪愆消災解厄，儀式代表公開認錯、祈求平安，儀式結束火化紙枷，象徵罪孽隨紙枷消失重獲新生。

黃敏惠說，城隍夜巡不僅延續傳統宗教儀式，更是推動宗教文化觀光成果，夜巡融合宗教文化與現代創意元素，成為國際觀光熱點，邀請各地城隍廟參與，展現台灣城隍信仰獨特魅力，融合傳統創意夜巡盛事不僅是宗教儀式，更是文化饗宴。

