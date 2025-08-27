快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

聽新聞
0:00 / 0:00

台南的低碳普度「新紙錢三燒」 結合全聯設64處紙錢集中箱

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局結合全聯，設置紙錢集中箱，把紙錢送往焚化爐集中燃燒，減少空氣汙染。圖／南市環保局提供
台南市環保局結合全聯，設置紙錢集中箱，把紙錢送往焚化爐集中燃燒，減少空氣汙染。圖／南市環保局提供

中元普渡燃燒的紙錢相當可觀，若集中燒或是響應以賑代金、以米代金，就可減少許多汙染，南市環保局認為一般非集合住宅的住戶，響應較不熱絡，因應環境，結合全聯設置紙錢集中箱，今年再增40處，已有64個點。統計今年前7個月就集運1670公斤，農曆7月集運數量將更多，發揮環保效應。

環保局表示，每年許多民眾都為了「要拜什麼？什麼時候拜？拜完紙錢灰飛滿天、汗流浹背」而苦惱，但其實想要誠心祭拜祖先、神明，也能很環保，環保局推薦兩個簡單撇步，讓您普度更安心、更省力，還能減少空氣汙染。

因普渡細節繁瑣，從供品準備、時辰挑選到紙錢焚燒，稍有不慎就怕觸犯禁忌。環保局建議民眾可交給專業的寺廟來代辦集中普度，不但流程簡單，還能安心又環保，一舉多得。

若民眾還是習慣自己準備，也可以試試「新紙錢三燒」，包含少買一點紙錢，把省下來的錢捐做公益，一樣能積功德；或改用白米、餅乾、平安符等祈福品替代部分紙錢，更有實質意義。而減量祭拜後的紙錢也不用擔心，南市提供完整的紙錢集中燒服務，目前和全聯合作設置了64處紙錢集中箱，家裡、店裡有少量紙錢就近投入；社區或公司若數量較多，也能上網預約環保局集中載運服務，不用在大太陽下揮汗燒紙錢。

環保局表示，紙錢集中燒，集合式住宅大樓社區響應最為踴躍，台南透天厝多，一般民眾都是在家前祭拜後焚燒紙錢。為此和全聯合作，在14個行政區設置了64個紙錢集中點，深獲社區肯定，將持續擴大佈點，讓市民朋友更方便。

南市環保局統計，2024年7月起完成設置24座集中箱，迄今累計集運2620公斤，其中去年7月至12月集運950公斤，今年1到7月集運1670公斤。由於6月起已再增至40做，農曆7月會發揮更大效用。

另，今年響應參加集中普渡法會的民眾，可額外參加抽獎，最大獎為空氣清淨機，詳情請上網查詢「環境部環保寺廟地圖」網頁活動說明。

普度 環保局

延伸閱讀

竹北飄塑膠燃燒異味 竹縣環保局籲外出戴口罩

中嘉、凱擘大寬頻拚永續 服務全面低碳化

花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 機會難得！

相關新聞

登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

高雄市鼓山區已累計7例登革熱本土病例，與高雄同為一日生活圈的台南市民相當緊張，尤其是市區來亞大樓今年初楠西地震後經判定危...

搭台積電建廠利多 鬼月民雄鬼屋求售3年未成交…原因曝

農曆鬼月，嘉縣民雄鄉「劉家古厝」二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台知名4大鬼屋之一，成為觀光景點及鬼電影拍片現場，嘉...

影／嘉義城隍廟下月夜巡全台9聖城隍齊聚 文化傳承創意交織

鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城，將在9月22日晚6時20分熱鬧盛大登場，邀請全台城隍9聖齊聚諸羅城，中央噴水圓環...

台南的低碳普度「新紙錢三燒」 結合全聯設64處紙錢集中箱

中元普渡燃燒的紙錢相當可觀，若集中燒或是響應以賑代金、以米代金，就可減少許多汙染，南市環保局認為一般非集合住宅的住戶，響...

家樂福北門店結束營業未公布 承租商家已紛紛尋退路

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，家樂福仍表示「以公司公告為準」，不過，近來賣場裡面的商家紛紛貼上公告「租...

有分身術？台南出現1人以5、6處不同地址重複申請慰助金

台南市丹娜絲颱風慰助金截至8月25日止，全市屋損申報案件受理 3萬6588件，已完成核撥 3萬1506件，核撥率達86....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。