台南的低碳普度「新紙錢三燒」 結合全聯設64處紙錢集中箱

中元普渡燃燒的紙錢相當可觀，若集中燒或是響應以賑代金、以米代金，就可減少許多汙染，南市環保局認為一般非集合住宅的住戶，響應較不熱絡，因應環境，結合全聯設置紙錢集中箱，今年再增40處，已有64個點。統計今年前7個月就集運1670公斤，農曆7月集運數量將更多，發揮環保效應。

環保局表示，每年許多民眾都為了「要拜什麼？什麼時候拜？拜完紙錢灰飛滿天、汗流浹背」而苦惱，但其實想要誠心祭拜祖先、神明，也能很環保，環保局推薦兩個簡單撇步，讓您普度更安心、更省力，還能減少空氣汙染。

因普渡細節繁瑣，從供品準備、時辰挑選到紙錢焚燒，稍有不慎就怕觸犯禁忌。環保局建議民眾可交給專業的寺廟來代辦集中普度，不但流程簡單，還能安心又環保，一舉多得。

若民眾還是習慣自己準備，也可以試試「新紙錢三燒」，包含少買一點紙錢，把省下來的錢捐做公益，一樣能積功德；或改用白米、餅乾、平安符等祈福品替代部分紙錢，更有實質意義。而減量祭拜後的紙錢也不用擔心，南市提供完整的紙錢集中燒服務，目前和全聯合作設置了64處紙錢集中箱，家裡、店裡有少量紙錢就近投入；社區或公司若數量較多，也能上網預約環保局集中載運服務，不用在大太陽下揮汗燒紙錢。

環保局表示，紙錢集中燒，集合式住宅大樓社區響應最為踴躍，台南透天厝多，一般民眾都是在家前祭拜後焚燒紙錢。為此和全聯合作，在14個行政區設置了64個紙錢集中點，深獲社區肯定，將持續擴大佈點，讓市民朋友更方便。

南市環保局統計，2024年7月起完成設置24座集中箱，迄今累計集運2620公斤，其中去年7月至12月集運950公斤，今年1到7月集運1670公斤。由於6月起已再增至40做，農曆7月會發揮更大效用。

另，今年響應參加集中普渡法會的民眾，可額外參加抽獎，最大獎為空氣清淨機，詳情請上網查詢「環境部環保寺廟地圖」網頁活動說明。

