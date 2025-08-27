家樂福北門店結束營業未公布 承租商家已紛紛尋退路
嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，家樂福仍表示「以公司公告為準」，不過，近來賣場裡面的商家紛紛貼上公告「租約到期」、「清倉特賣」優惠，準備撤離，看來這次是真的。不少網友感嘆又少了一家可以吹冷氣閒逛的賣場。也有人趁這時機來撿便宜。
從去年家樂福北門店結束營業傳聞不斷，家樂福表示「以公司公告為準」，近來傳聞又起，這次似乎是真的，和賣場有租約的商家紛紛貼上「結束營業特賣五折」、「結束營業 獨家下殺」、「結束倒數 最後營業日9月22日」、「結束營業 瘋狂搶購一件不留」，快剪店發送折價券給舊雨新知，鞋全家福也告知顧客營業到9月14日。
商家紛紛祭出清倉大特賣活動，連外面街角糖炒栗子小攤也公告暫時轉移地點。對此大賣場的員工低調表示，目前公司還沒有正式公告。
網友貼文「今天到北門家樂福剪頭髮 店員說他們營業到9月20接下來會搬去忠孝路 說一樓的店面在9月都會撤走 一樓曼黛瑪璉都貼要結束營業了 有沒家樂福本人 會營業到什麼時候的卦#總圖今年是不會動工了」。
北門店現址為嘉義市文化局規畫作為圖書總館園區預定地，隨著總館經費有著落，家樂福北門店面臨結束，只是時間還沒有公布。
市府文化局表示，嘉義市圖書館總館園區興建計畫已爭取到中央補助5.4億，目前正辦理規畫設計案建築師團隊招標作業。使用土地位於阿里山林業鐵路北門車站北側，北臨博東路，東臨維新路，包含機關用地面積約3.19公頃。現階段辦理都市計畫變更公開展覽階段，預計明年底完成細部設計後便會辦理工程發包，屆時才會動工。
新總圖的興建，將與嘉義市346巷都更案串聯，共同打造以知識經濟為核心的「知識經濟生活園區」，使總圖不僅成為嘉義市的新文化地標，更是推動城市發展的重要引擎。
不少網友覺得很可惜，「唉！又少了一家能購物休息吹冷氣的地方....該收掉的店還是收了！」「嗚嗚嗚嗚.....不要啊！我都在那買東西」、「已經確定在9/22結束營業，一樓外的店家都是以他們公告時間為主，像是鞋家福是在9/14止」。
也有網友質疑設置總圖的必要性？「真的要搞總圖，先搞好交通跟人行道吧，這容納量現在就快爆炸了 真的搞下去會是惡夢一場」、「現在根本沒什麼人會去圖書館了…」、「請蓋個多功能含家樂福+停車場的總圖」、「文化中心的圖書館 就在附近 還要建圖書館 嘉義市長黃敏惠 真是莫名其妙」、「又會多一個白天吹冷氣打電動，晚上養蚊子的地方！」「總圖書館蓋起來，那邊又是一片死寂，死氣沈沈毫無朝氣可言」、「中央補助預算已經撥下來了這回是真的要收回蓋圖書總館只是還要很長一段時間規劃」。
