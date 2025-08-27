快訊

有分身術？台南出現1人以5、6處不同地址重複申請慰助金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府祕書長尤天厚（中）針對慰助金爭議案件的樣態提出說明。記者吳淑玲／攝影
台南市丹娜絲颱風慰助金截至8月25日止，全市屋損申報案件受理 3萬6588件，已完成核撥 3萬1506件，核撥率達86.1%，累計核撥金額 8.2億829萬元，但有不少慰助金申請爭議，市府強調要以「居住事實」及「損害面積」為準，每人僅能以一處實際居住地提出申請，目前出現有人同時以5、6處不同地址申領慰助金，也有一區多達200多件出現1戶多人申請案例，都先暫緩。

市府今召開記者會，針對慰助金申請過程中爭議案件，市府強調，審核標準以「居住事實」及「損害面積」為準，每人僅能就一處實際居住地申請。目前卻發現有人同時以五、六處不同地址申領，也有一戶多人申請的案例。例如學甲區即有約200多件情形，部分因「一戶多門牌」或三合院結構，誤認為可多人分別申請，相關案件已暫緩處理。

市府祕書長尤天厚指出，慰助金爭議主要有三類：居住事實認定，每人僅能就一處實際居住地申請，卻有人以「多處居住」重複申領；損害面積認定，慰助金依實際受損面積核定，不等同修繕後的施工面積。若有收據能證明確有損害，市府將依法處理；重複使用照片：部分民眾以同一張受損照片，分別在不同地點或區域申請，甚至隨意提供地址，嚴重增加審核難度。

尤天厚強調，市府一旦發現不當申請，將立即駁回，必要時派員現勘，以確保公平性。他呼籲民眾務必誠實申報，不要濫用制度，以免影響合法災民權益與重建進度。他也表示，對於有爭議的案件，市府會暫緩處理，避免錯誤影響真正合法的申請人。

在修繕方面，目前登記戶數3441戶，媒合3778戶，已簽約639戶、施工279戶、完工247戶。市府表示，只要完成簽約，後續施工進度都相當迅速。弱勢的200多戶也已逐步提供認養及協助。

外界質疑媒合率偏低，尤天厚解釋，這與民眾意願有關。特別是許多老宅或三合院涉及多人共有產權，長輩與子女間對修繕態度不一，導致進度受限。他強調「政府能做的只是鋪路，願不願意走，還是要看市民的意願。」

台南市府加速媒合已有不少房屋已完成修繕。圖／市府工務局提供
台南市府加速媒合已有不少房屋已完成修繕。圖／市府工務局提供
多人 丹娜絲颱風

