統促黨張安樂稱組宮廟和平區遭打臉 南鯤鯓代天府駁斥澄清
中華統一促進黨總裁張安樂日前接受民視異言堂節目專訪，提及統促黨已經和南鯤鯓代天府等南部宮廟談過，若兩岸開戰，廟方願意將打開廟門建立和平區，對此，南鯤鯓代天府稍早嚴正澄清，「從未就任何政治立場或軍事議題，張安樂言論純屬個人說法，與本廟無涉」。
南鯤鯓代天府今早發表3點聲明，強調從未就任何政治立場或軍事議題，更未與張安樂有所接觸或表達同意，其言論純屬個人說法，與廟方無關，張安樂之言論並非事實，南鯤鯓代天府嚴正否認。
此外，南鯤鯓代天府為在台先人籌建，更是歷史悠久的地方信仰中心，長久以來秉持宗教安定人心之宗旨，興辦公益慈善事業，為社會注入正面能量，並以台灣信眾、善信大德為優先；未來將持續專注於弘揚信仰、服務信眾與地方，維護宗教文化資產，不容任何外界不實言論影響形象。
張安樂近期接受民視異言堂節目專訪，並公開表示其曾造訪南鯤鯓代天府，稱「廟埕寬廣，若解放軍登陸台灣，廟門打開可供民眾進入，建立和平區，且宮廟亦表達同意」等語，今遭廟方打臉澄清。
國定古蹟南鯤鯓代天府又被稱為台灣王爺總廟，奉祀五府千歲，神威顯赫，7月初甫受丹娜絲颱風強風豪雨重創，大山門大牌樓不敵強風而倒塌，正逢募資重建階段，其中，鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明近期也以個人名義慷慨捐助1000萬，拋磚引玉，助牌樓重建一臂之力。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言