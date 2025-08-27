統促黨張安樂稱組宮廟和平區遭打臉 南鯤鯓代天府駁斥澄清

中華統一促進黨總裁張安樂日前接受民視異言堂節目專訪，提及統促黨已經和南鯤鯓代天府等南部宮廟談過，若兩岸開戰，廟方願意將打開廟門建立和平區，對此，南鯤鯓代天府稍早嚴正澄清，「從未就任何政治立場或軍事議題，張安樂言論純屬個人說法，與本廟無涉」。

南鯤鯓代天府今早發表3點聲明，強調從未就任何政治立場或軍事議題，更未與張安樂有所接觸或表達同意，其言論純屬個人說法，與廟方無關，張安樂之言論並非事實，南鯤鯓代天府嚴正否認。

此外，南鯤鯓代天府為在台先人籌建，更是歷史悠久的地方信仰中心，長久以來秉持宗教安定人心之宗旨，興辦公益慈善事業，為社會注入正面能量，並以台灣信眾、善信大德為優先；未來將持續專注於弘揚信仰、服務信眾與地方，維護宗教文化資產，不容任何外界不實言論影響形象。

張安樂近期接受民視異言堂節目專訪，並公開表示其曾造訪南鯤鯓代天府，稱「廟埕寬廣，若解放軍登陸台灣，廟門打開可供民眾進入，建立和平區，且宮廟亦表達同意」等語，今遭廟方打臉澄清。

國定古蹟南鯤鯓代天府又被稱為台灣王爺總廟，奉祀五府千歲，神威顯赫，7月初甫受丹娜絲颱風強風豪雨重創，大山門大牌樓不敵強風而倒塌，正逢募資重建階段，其中，鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明近期也以個人名義慷慨捐助1000萬，拋磚引玉，助牌樓重建一臂之力。

商品推薦