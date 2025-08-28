台南3文化館七夕新玩法 挑戰戀愛任務拿信物

中央社／ 台南27日電

台南市山區3處文化場館以「愛情與緣分」為主題，合推「七夕聯合活動—緣分收藏×信物之旅」，遊客完成專屬戀愛任務可獲得紀念信物，集滿3館信物還能兌換限量「祈願御守」。

台南市立博物館長何秋蓮今天告訴中央社記者，七夕在華人社會被視為情人節，不少情侶相信這段時間更能尋得良緣，台南市結合府城月老信仰，年年在此時推出愛情城市系列活動，結合節慶成為城市特色。

何秋蓮表示，有別於舊城區傳統拜月老活動，此次由台南山上花園水道博物館、南瀛天文館及左鎮化石園區合作，結合各館區特色，以更多元及創意活動參與年度盛典。

她說，整體活動規劃象徵戀愛追尋歷程，首先在水道博物館挑戰APP闖關，寓意愛情路上需要勇敢克服阻礙，館方並贈送以天然樹漿製成的「水靈靈雲形流」，讓民眾寫上阻礙感情的元素，拋擲到水中後，樹漿會馬上融化，象徵將阻礙藉由水道淨水消弭於無形。

何秋蓮指出，南瀛天文館則提供「發送太空情書」任務，將情人心意透過星辰傳送；最後再到左鎮化石園區參加「解開心鎖」拍照挑戰，使用特製道具拍攝紀念照片，即可獲得信物。

台南市文化局提供資料指出，「七夕聯合活動—緣分收藏×信物之旅」將於明天至9月2日限時登場，每館平日信物限量40組、假日70組，「祈願御守」總數僅100份，民眾可把握機會體驗浪漫難忘的七夕之旅。

