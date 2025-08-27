聽新聞
餐廳熄燈、平交道當機 斗六後站商圈停電…肇因不是小動物
雲林縣斗六火車站後站商圈昨天傍晚5時突然停電，許多店家、餐廳受到影響，甚至平交道也因電力影響故障，周邊交通大打結，影響戶數逾千戶，直到晚上8時半才全數復電，台電表示，是變壓器故障才導致停電。
昨天傍晚5時5分斗六後火車站武昌街、漢口路一帶停電，當時正值許多餐盤營業時間，才剛營業就被迫休息，甚至周邊平交道也無法通行，因正逢下班時間，車站周邊交通壅塞、大塞車。
台電雲林區處表示，昨天5時5分獲報停電，斗六車站電力也一度受影響，站方緊急啟動發電機因應。
經查是因位於西平路一棟大樓地下室的變壓器故障，受影響用戶1151戶，晚上6時30分轉供後已先行復電1001戶，加派人力搶修、更換變壓器後，已於晚上8時28分修復完成，全部恢復供電。台電表示，造成用戶不便，深感抱歉。
