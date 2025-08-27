快訊

傳數位部長由次長林宜敬升任 明新科大前校長接葉丙成遺缺

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

聽新聞
0:00 / 0:00

餐廳熄燈、平交道當機 斗六後站商圈停電…肇因不是小動物

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林斗六後站商圈昨天傍晚因變壓器故障停電，台電人員緊急搶修耶。圖／台電提供
雲林斗六後站商圈昨天傍晚因變壓器故障停電，台電人員緊急搶修耶。圖／台電提供

雲林縣斗六火車站後站商圈昨天傍晚5時突然停電，許多店家、餐廳受到影響，甚至平交道也因電力影響故障，周邊交通大打結，影響戶數逾千戶，直到晚上8時半才全數復電，台電表示，是變壓器故障才導致停電。

昨天傍晚5時5分斗六後火車站武昌街、漢口路一帶停電，當時正值許多餐盤營業時間，才剛營業就被迫休息，甚至周邊平交道也無法通行，因正逢下班時間，車站周邊交通壅塞、大塞車。

台電雲林區處表示，昨天5時5分獲報停電，斗六車站電力也一度受影響，站方緊急啟動發電機因應。

經查是因位於西平路一棟大樓地下室的變壓器故障，受影響用戶1151戶，晚上6時30分轉供後已先行復電1001戶，加派人力搶修、更換變壓器後，已於晚上8時28分修復完成，全部恢復供電。台電表示，造成用戶不便，深感抱歉。

停電 斗六 火車站

延伸閱讀

高雄港狂風暴雨 旗津大樓鷹架倒塌壓毀電線釀千戶停電

高雄大雷雨釀3000多戶大停電 台電派員赴旗津冒雨搶修中

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車 中興路平交道雍塞情況可望紓解

高市鳳山907戶停電初判鼠害造成 台電1小時後復電

相關新聞

搭台積電建廠利多 鬼月民雄鬼屋求售3年未成交…原因曝

農曆鬼月，嘉縣民雄鄉「劉家古厝」二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台知名4大鬼屋之一，成為觀光景點及鬼電影拍片現場，嘉...

餐廳熄燈、平交道當機 斗六後站商圈停電…肇因不是小動物

雲林縣斗六火車站後站商圈昨天傍晚5時突然停電，許多店家、餐廳受到影響，甚至平交道也因電力影響故障，周邊交通大打結，影響戶...

拾間嘉驛店插旗嘉義火車站 以山海農創伴手禮展現在地溫度

嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。這間主打嘉雲山海特色農創商品的店舖，不僅...

嘉縣近3千件溫式設備受損 縣府協助重建清理

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位...

霹靂「東離劍遊紀」精彩特展 雲林布袋戲館為東離異世界揭祕

為深化布袋戲文化的多重面貌與跨世代傳承，雲林文觀處在布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展，邀請霹靂公司策展，...

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車 中興路平交道雍塞情況可望紓解

水上車輛基地工程為嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，去年6月開工，其中基地聯外道路預計今年9月通車啟用，除強化基地周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。