搭台積電建廠利多 鬼月民雄鬼屋求售3年未成交…原因曝

農曆鬼月，嘉縣民雄鄉「劉家古厝」二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台知名4大鬼屋之一，成為觀光景點及鬼電影拍片現場，嘉市房仲業與多名共有地主溝通，整合千坪農建地含建物，開價每坪6.8萬元合計6875萬元求售，吸引買家洽詢，但出售3年至今未成交，房仲業說，地主低調不廣告，未成交主因是「鬼屋名氣太大！」

去年房市搶搭台積電嘉科園區建廠、華泰名品城來嘉展店、民雄航太園區等市多，受託銷售的房仲業原以為會順利找到買家脫手，但事與願違，今年碰上央行限貸令，加上美國對等關稅上路，房市下行，投資客縮手，房市農地交易萎縮，雖鬼屋開價行情不變，卻有行無市，鬼月再成話題。

仲介業說，2022年7月16日公告出售民雄鬼屋（劉氏古厝），總價6875萬，地坪約1000坪，單價每坪6.8萬元，鬼屋超高話題成為旅遊景點，適合結合歷史文創產業，原先只售部分土地沒房子，現在整筆連同房子出售，接到多名買家詢問，鬼屋成為景點，可規畫做觀光產業用途。

民雄鬼屋建於1929年，二戰後無人居住，劉家後代委託仲介土地出售土地建物，當地居民說，鬼屋成景點，但是否有開發利益就看承購者如何規畫？有人認為，靈異傳說陰影難消除，投下龐大資金開發，能否獲利難說。

文觀局說，劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近，建於1929年，古厝是3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，日治時期遭美軍掃射，二戰後供士兵居住，軍隊撤走沒水沒電，沒人居住，部隊居住期間，偶爾傳出槍聲，有人說是阿兵哥思鄉想不開尋短，鬼屋之說不脛而走。古厝在劉家人遷出後，年久失修，廣大庭院荒煙蔓草，靈異傳說不斷，傳說女主人懷疑婢女與男主人私通，憤而逼婢女投井自殺，每到深夜，鬼屋傳出奇怪聲響，成為全台四大鬼屋之一。 農曆鬼月，嘉縣民雄鄉「劉家古厝」二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台知名4大鬼屋之一，房仲業與多名共有地主溝通，整合千坪農建地含建物，開價每坪6.8萬元合計6875萬元求售，出售3年至今未成交。圖／聯合報資料照片 農曆鬼月，嘉縣民雄鄉「劉家古厝」二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台知名4大鬼屋之一，房仲業與多名共有地主溝通，整合千坪農建地含建物，開價每坪6.8萬元合計6875萬元求售，出售3年至今未成交。圖／聯合報資料照片 農曆鬼月，嘉縣民雄鄉「劉家古厝」二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台知名4大鬼屋之一，房仲業與多名共有地主溝通，整合千坪農建地含建物，開價每坪6.8萬元合計6875萬元求售，出售3年至今未成交。圖／聯合報資料照片

商品推薦