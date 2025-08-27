拾間嘉驛店插旗嘉義火車站 以山海農創伴手禮展現在地溫度

嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。這間主打嘉雲山海特色農創商品的店舖，不僅販售伴手禮，還提供咖啡外帶與手沖飲品，並內建行動電源租借服務，讓旅客在搭乘火車之餘，也能隨手帶走充滿土地溫度的產地好物。

「拾間」品牌，由嘉義青年目前就讀中正大學博士班的蕭英偉創立，與中正校友黃語晨、呂紹妤共同經營。團隊以「拾起山海間好物」為理念，長年走訪農村，發掘並行銷在地農產，記錄農民背後的動人故事。繼嘉義巷弄拾間工作室後，嘉驛店是他們跨出的新一步，象徵將農村精神帶到城市交通樞紐，讓更多人認識農業文化。

嘉驛店主打精選全國各地伴手禮，包括在地布袋漁村出產的2種魚酥、虱目魚鬆與鮮蝦製品，六腳順發油廠的苦茶油與胡麻油，以及雲林古坑出產的紫蘇醋、萬壽菊醋與西螺陳源和醬油等。產品皆強調天然、友善養殖、在地小農精神及山海間豐富風土。

拾間文化經營商品銷售推動農村文化。蕭英偉長年投身社區營造，兼嘉義關愛故鄉公共服務協會常務理事。他與返鄉青年合作，從推動社區書店、修繕老建築到行銷在地農產，透過行動支持農村發展。他強調：「努力過就沒有遺憾，拾間文化使命就是讓農民專心生產，消費者安心購買，縮短產地與餐桌距離。」

蕭英偉強調，拾間文化離不開團隊合作，團隊夥伴努力付出是拾間文化不斷發展關鍵。他的理念也體現在團隊用人模式，他鼓勵團隊成員發展斜槓技能，支持他們創立自己事業，他認為，老闆不一定是團隊中最厲害的人，應該扮演支持者的角色，讓團隊成員能夠發揮所長。

拾間嘉驛店試營運即日起至31日，消費送 5折飲品券，店內商品不定期優惠。營業時間每天上午10時至下午6時，盼成為旅客經過嘉義最佳伴手禮首選，也讓更多人透過這個小空間，看見山海之間真實美好。 嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。圖／拾間文化提供 嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。圖／拾間文化提供 嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。圖／拾間文化提供 嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。圖／拾間文化提供 嘉義市迎來全新在地選物店「拾間嘉驛店」，進駐嘉義火車站前站大廳左側候車區試營運。圖／拾間文化提供

商品推薦