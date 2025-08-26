嘉縣近3千件溫式設備受損 縣府協助重建清理

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。這次風災嘉義縣有近3千溫室設備受損，縣府表示已推動重建及輔導措施加速農民復原生產。

嘉義縣政府農業處表示，網室設施經統計有2938件受損案例，受影響面積達961公頃，為協助農民加速復原生產，縣府推動多項重建及輔導措施，包含媒合拆除及重建工作、簡化容許使用審核流程、開辦溫網室重建結構研習，並製作重建輔導措施QA圖卡宣導。目前重建補助案已受理465件，其中135件已完成施工，申請期限將持續至今年10月18日，必要時將展延至12月31日止。

李孟諺提出，部分受災溫網室尚未清理，影響市容與環境衛生，應優先拆除，再逐步推動重建作業。

縣府農業處長許彰敏回應，溫網室上的PU塑膠膜已請農民自行拆除，但仍有農民反應，包括網子、農膜及啞管等農業廢棄物需分類回收，處理困難，盼縣府及公所能協助。

對此，李孟諺指示農業處與環保局彙整專業回收廠商名單，協助農民妥善處理相關廢棄物。

住屋損毀慰助金部分，嘉義縣政府經濟發展處表示，各鄉鎮市公所已陸續函報受理請款清冊，縣府亦完成多批撥款作業，住屋修繕、拆除及上工津貼補助，已同時擬定公告相關實施計畫及申請書件，目前中央各部會與本府已洽定162家廠商投入修繕，登記媒合意願855戶、接洽安排媒合中850、完成簽約60戶、施工中21戶、已完成17戶。

以上符合慰助金（20平方公尺以上）請領資格者，若經政府媒合之廠商辦理修繕，於今年8月31日完成簽約或若自行雇工拆除者，於今年9月30前完成，可請領2萬元。另受災店家援助1萬元已於今年8月25日起開始受理。

內政部國土署表示，為協助弱勢家戶，後續已新增發放1.5萬元慰助金，適用於屋頂及外牆損壞未達20平方公尺之低收入與中低收入戶。

李孟諺提出，嘉義縣仍有約90個邊緣戶，因不符合補助資格，或僅獲慰助金但不足以負擔修繕費用，請社會局逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。

縣長翁章梁表示，已督導社會局確實掌握各弱勢戶處理進度，確保無一遺漏。同時提醒各公所在審核申請資料時，如遇疑義，可填具申覆書送縣府審查，務必加速作業流程，讓災民及早獲得協助。

