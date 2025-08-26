嘉縣近3千件溫式設備受損 縣府協助重建清理
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。這次風災嘉義縣有近3千溫室設備受損，縣府表示已推動重建及輔導措施加速農民復原生產。
嘉義縣政府農業處表示，網室設施經統計有2938件受損案例，受影響面積達961公頃，為協助農民加速復原生產，縣府推動多項重建及輔導措施，包含媒合拆除及重建工作、簡化容許使用審核流程、開辦溫網室重建結構研習，並製作重建輔導措施QA圖卡宣導。目前重建補助案已受理465件，其中135件已完成施工，申請期限將持續至今年10月18日，必要時將展延至12月31日止。
李孟諺提出，部分受災溫網室尚未清理，影響市容與環境衛生，應優先拆除，再逐步推動重建作業。
縣府農業處長許彰敏回應，溫網室上的PU塑膠膜已請農民自行拆除，但仍有農民反應，包括網子、農膜及啞管等農業廢棄物需分類回收，處理困難，盼縣府及公所能協助。
對此，李孟諺指示農業處與環保局彙整專業回收廠商名單，協助農民妥善處理相關廢棄物。
住屋損毀慰助金部分，嘉義縣政府經濟發展處表示，各鄉鎮市公所已陸續函報受理請款清冊，縣府亦完成多批撥款作業，住屋修繕、拆除及上工津貼補助，已同時擬定公告相關實施計畫及申請書件，目前中央各部會與本府已洽定162家廠商投入修繕，登記媒合意願855戶、接洽安排媒合中850、完成簽約60戶、施工中21戶、已完成17戶。
以上符合慰助金（20平方公尺以上）請領資格者，若經政府媒合之廠商辦理修繕，於今年8月31日完成簽約或若自行雇工拆除者，於今年9月30前完成，可請領2萬元。另受災店家援助1萬元已於今年8月25日起開始受理。
內政部國土署表示，為協助弱勢家戶，後續已新增發放1.5萬元慰助金，適用於屋頂及外牆損壞未達20平方公尺之低收入與中低收入戶。
李孟諺提出，嘉義縣仍有約90個邊緣戶，因不符合補助資格，或僅獲慰助金但不足以負擔修繕費用，請社會局逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。
縣長翁章梁表示，已督導社會局確實掌握各弱勢戶處理進度，確保無一遺漏。同時提醒各公所在審核申請資料時，如遇疑義，可填具申覆書送縣府審查，務必加速作業流程，讓災民及早獲得協助。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言