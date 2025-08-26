快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣近3千件溫式設備受損 縣府協助重建清理

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天於嘉義縣召開颱風豪雨工作會議，會中縣長翁章梁（左二）表示，已督導社會局確實掌握各弱勢戶處理進度，確保無一遺漏。。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天於嘉義縣召開颱風豪雨工作會議，會中縣長翁章梁（左二）表示，已督導社會局確實掌握各弱勢戶處理進度，確保無一遺漏。。圖／嘉義縣政府提供

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。這次風災嘉義縣有近3千溫室設備受損，縣府表示已推動重建及輔導措施加速農民復原生產。

嘉義縣政府農業處表示，網室設施經統計有2938件受損案例，受影響面積達961公頃，為協助農民加速復原生產，縣府推動多項重建及輔導措施，包含媒合拆除及重建工作、簡化容許使用審核流程、開辦溫網室重建結構研習，並製作重建輔導措施QA圖卡宣導。目前重建補助案已受理465件，其中135件已完成施工，申請期限將持續至今年10月18日，必要時將展延至12月31日止。

李孟諺提出，部分受災溫網室尚未清理，影響市容與環境衛生，應優先拆除，再逐步推動重建作業。

縣府農業處長許彰敏回應，溫網室上的PU塑膠膜已請農民自行拆除，但仍有農民反應，包括網子、農膜及啞管等農業廢棄物需分類回收，處理困難，盼縣府及公所能協助。

對此，李孟諺指示農業處與環保局彙整專業回收廠商名單，協助農民妥善處理相關廢棄物。

住屋損毀慰助金部分，嘉義縣政府經濟發展處表示，各鄉鎮市公所已陸續函報受理請款清冊，縣府亦完成多批撥款作業，住屋修繕、拆除及上工津貼補助，已同時擬定公告相關實施計畫及申請書件，目前中央各部會與本府已洽定162家廠商投入修繕，登記媒合意願855戶、接洽安排媒合中850、完成簽約60戶、施工中21戶、已完成17戶。

以上符合慰助金（20平方公尺以上）請領資格者，若經政府媒合之廠商辦理修繕，於今年8月31日完成簽約或若自行雇工拆除者，於今年9月30前完成，可請領2萬元。另受災店家援助1萬元已於今年8月25日起開始受理。

內政部國土署表示，為協助弱勢家戶，後續已新增發放1.5萬元慰助金，適用於屋頂及外牆損壞未達20平方公尺之低收入與中低收入戶。

李孟諺提出，嘉義縣仍有約90個邊緣戶，因不符合補助資格，或僅獲慰助金但不足以負擔修繕費用，請社會局逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。

縣長翁章梁表示，已督導社會局確實掌握各弱勢戶處理進度，確保無一遺漏。同時提醒各公所在審核申請資料時，如遇疑義，可填具申覆書送縣府審查，務必加速作業流程，讓災民及早獲得協助。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所邀集中央、地方等相關單位就災損溫網室設施重建輔導復原，以及民宅損壞修繕相關工作進度進行討論。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺（左）及李怡德（右），今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議。圖／嘉義縣政府提供
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺（左）及李怡德（右），今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 農民 李孟諺

延伸閱讀

屋損慰助金10萬核發率低 南市府：「一門牌多戶」面積重覆申請案件多

台南屋損慰助金申請量大 審核假日不打烊儘速撥款

台南屋損慰助金核發僅4成 綠營議員也批惹民怨…市府承諾加速

嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

相關新聞

嘉縣近3千件溫式設備受損 縣府協助重建清理

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，今天於嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議，邀集中央、地方等相關單位...

霹靂「東離劍遊紀」精彩特展 雲林布袋戲館為東離異世界揭祕

為深化布袋戲文化的多重面貌與跨世代傳承，雲林文觀處在布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展，邀請霹靂公司策展，...

嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車 中興路平交道雍塞情況可望紓解

水上車輛基地工程為嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，去年6月開工，其中基地聯外道路預計今年9月通車啟用，除強化基地周...

4大月老廟牽紅線促良緣 台南推七夕拜月老、逛景點、吃美食一條龍遊程

七夕情人節將至，正是尋求良緣、鞏固感情好時機，台南月老廟更是各有特色，市府觀旅局串聯4大月老廟周邊不同景點，推薦戀愛聖地...

雲林議會綠營提「普發1萬」 縣長「失智」說惹議

雲林縣議會民進黨團今在議會臨時會中提案，建請縣府比照中央「還稅於民」，將過去4年中央退稅補助50.38億元，及每年超收、...

臺南九月限定「我敬軍，我優惠」 現役軍人享折扣

九三軍人節將近，台南市每逢九月為敬軍月，感謝國軍官兵堅毅守護家園，並協助災後復原工作，市府於25日永華市政中心舉辦敬軍月記者會，由市長黃偉哲親自宣布114年「我敬軍，我優惠」系列活動，他表示「敬軍月」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。