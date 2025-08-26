嘉義水上車輛基地聯外道路9月通車 中興路平交道雍塞情況可望紓解

水上車輛基地工程為嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，去年6月開工，其中基地聯外道路預計今年9月通車啟用，除強化基地周遭農路的交通聯繫外，分流進出嘉義縣水上鄉的人、車，未來還可連接新設的北回歸線車站，進一步提升當地交通便利性。

水上車輛基地位置座落於嘉義縣水上鄉，距嘉義車站南方約5公里，自柳林平交道以南開始布設於縱貫線東側，基地長約8公里，總面積約22.25公頃。

鐵道局指出，水上車輛基地東側規畫新闢路寬8公尺的聯外道路，以及1.5公尺寬的人行步道，並新設農田水利灌排溝渠，連接既有灌排系統。聯外道路北端銜接至嘉42-1道路與台1線省道，南端與水上鄉新進街銜接，距台鐵水上站約450公尺，取代原4公尺寬的農路，提供周邊居民及車輛通行。

鐵道局表示，水上車輛基地通車啟用後，除強化基地周遭農路之交通聯繫外，並可將進出嘉義縣水上鄉之人、車，分流至北端的柳林平交道，有助改善水上鄉交通樞紐，中興路平交道的壅塞情形，未來可連接新設的北回歸線車站，進一步提升當地交通便利性。

另外，基地內除台鐵營運所需的建築物、軌道區等，還規畫國土保育區，其中30％約6.8公頃土地，生態工程方式設置4處滯洪池，種植水生植物、濱水職務及耐濕性常綠灌木，周邊種植具誘鳥誘蝶的台灣原生種喬木、灌木、草花，營造適合生物棲息的環境，種植約1200棵喬木，於豪雨期間可提供蓄水，以強化減災的效用。

鐵道局表示，新設的北回歸線車站目前正在施工中，預計2027年完工，而水上車輛基地估2028年完工；至於嘉義地區鐵路高架化進度部分，預計嘉義站、嘉北站將於2029年完工。

