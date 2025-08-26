4大月老廟牽紅線促良緣 台南推七夕拜月老、逛景點、吃美食一條龍遊程

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
七夕情人節將至，正是尋求良緣、鞏固感情好時機，台南月老廟更是各有特色，市府觀旅局串聯4大月老廟周邊不同景點，推薦戀愛聖地玩法。圖為土城正統鹿耳門聖母廟的月老星君姻緣殿。圖／南市觀旅局提供
七夕情人節將至，正是尋求良緣、鞏固感情好時機，台南月老廟更是各有特色，市府觀旅局串聯4大月老廟周邊不同景點，推薦戀愛聖地玩法。圖為土城正統鹿耳門聖母廟的月老星君姻緣殿。圖／南市觀旅局提供

七夕情人節將至，正是尋求良緣、鞏固感情好時機，台南月老廟更是各有特色，市府觀旅局串聯4大月老廟周邊不同景點，推薦戀愛聖地玩法，讓單身者求脫單、情侶求甜蜜都可拜月老、逛景點、吃美食一條龍。

台南知名4大月老廟包含土城正統鹿耳門聖母廟的月老星君姻緣殿、大觀音亭興濟宮闊嘴月老、大天后宮緣粉月老及祀典武廟拐杖月老，其中，土城正統鹿耳門聖母廟月老殿映入眼簾的時尚與絢麗，打破信眾對傳統廟宇的印象，堪稱是最潮月老，信眾可準備金紙、水果、桂圓、紅棗、糖果或甜品等祈求，便可等待良緣到來。

大觀音亭興濟宮闊嘴月老因為耳長又厚與嘴寬且闊，善於聆聽與說媒，為府城知名月老廟之一，且絕非浪得虛名；大天后宮緣粉月老據傳每年可促成300多對佳偶，牽線能力不同凡響；祀典武廟拐杖月老除可牽姻緣之外，還能協助斬桃花，是到台南旅遊必拜的最佳愛情守護神。

觀旅局長林國華表示，台南4大月老廟相信大家都不陌生，今年除推薦月老廟外，再推薦3條不同的旅遊路線，像是柳營德元埤荷蘭村→雅聞湖濱療癒森林→175咖啡公路；左鎮化石園區→山上花園水道博物館→虎頭埤風景區；七股鹽山→青鯤鯓扇形鹽田→將軍漁港→井仔腳瓦盤鹽田等，希望藉著遊程讓來訪情侶感情更升溫，留下幸福記憶。

此外，市府文化局也推出「2025台南七夕嘉年華-巷仔Niau玩月老紅線」活動，即日起至9月1日開啟尋貓計畫，走進台南12處景點即可尋找化身月老小幫手帶著紅線的巷仔Niau；台南多處戶政事務所也推出29日七夕情人節登記結婚贈好禮，祝賀新人們新婚愉快。

七夕情人節將至，正是尋求良緣、鞏固感情好時機，台南月老廟更是各有特色，市府觀旅局串聯4大月老廟周邊不同景點，推薦戀愛聖地玩法。圖為祀典武廟月老公。圖／南市觀旅局提供
七夕情人節將至，正是尋求良緣、鞏固感情好時機，台南月老廟更是各有特色，市府觀旅局串聯4大月老廟周邊不同景點，推薦戀愛聖地玩法。圖為祀典武廟月老公。圖／南市觀旅局提供

月老 台南 情人節

