南科考古調查 挖出史前大面積魚鱗堆積

中央社／ 台南26日電

台南考古中心近日在南科高鐵橋下一帶挖出大面積魚鱗堆積和有機質殘留，這是台灣少見史前生態遺留現象，初步推測可能是史前人類處理魚類時，將剝下魚皮集中棄置形成。

台南盛產虱目魚，魚皮湯更是知名小吃，深受市民及外縣市遊客喜愛，如今台南考古中心挖出史前魚鱗堆積，讓人不禁聯想古今魚料理處理的方式。

這項調查源自於南科滯洪池抽水站工程，在前期調查發現史前遺址，隨後委託台南考古中心進行搶救性發掘，成果豐富，包含石器、陶器、人骨及東部玉器等，顯示當時人群已具跨越數百公里物質交流網絡。

此外，考古人員還挖出分布範圍超過1公尺的大型魚鱗堆積，伴隨出土的還有鬼頭刀魚骨、獸骨與貝類等，讓人窺見史前人類多元生態利用方式。

台南市政府文化局指出，現今台南人將虱目魚皮搭配蔥薑煮成鮮美魚皮湯，這是經典美味；但數千年前先民是否曾思考過如何處理魚皮，或許魚鱗堆積是一場美食盛宴餘跡，也可能另有實用或儀式意涵，有待研究。

文化局表示，魚鱗堆積現象將激發討論，也讓人在想像和推論中更貼近史前人類生活樣貌，加深對台南土地的理解。

台南 考古 文化局

