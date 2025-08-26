雲林議會綠營提「普發1萬」 縣長「失智」說惹議

雲林縣議會民進黨團今在議會臨時會中提案，建請縣府比照中央「還稅於民」，將過去4年中央退稅補助50.38億元，及每年超收、超徵的稅金，以實質回饋方式普發現金每人1萬元，議長黃凱裁示請縣府研議。縣長張麗善說，50.38億元都已實質用在地方建設。

民進黨團總召蔡孟真表示，今年立法院通過特別條例，將中央超收稅金普發現金於民，很多人都希望議員能提案讓縣府比照中央還稅於民，因此黨團提案建請縣府將中央過去4年退稅補助縣府50.38億元，加計每年地方稅超徵、民眾罰款等，以實質方式普發現金一萬元。

張麗善答詢表示，中央分配給雲林的50.38億元，縣府都依據鄉親需求用在各項建設推動上，且經議會審議通過，也執行完畢，相信民眾有感「如果你們沒有失智的話，都是透過你們審議完通過追加減預算，也執行完畢，已沒有50.38億元的存在」。

蔡孟真、縣議員張維崢對縣長「失智」說非常不滿，要求縣長道歉，黃凱幫忙緩頰，縣長也當場致歉，張維崢說，民進黨長期支持縣府任何預算、墊付案，還稅於民不止雲林提出，希望議員不分黨派支持，尤其縣長明年即將卸任，應正面思考該提案。

蔡孟真說，過去縣府選擇將超收稅金用在地方建設上，只是提醒縣府可以比照中央做，若以去年地方超徵、超收的錢至少可以還財於民1000元，希望不分黨派在這個會期創造給縣民的幸福感，至於要不要做是縣長的權責，請縣長好好思考這件事。

國民黨團總召李明哲說，長期以來，議會不分黨派支持雲林縣府預算，能為民眾爭取更多福利，大家都很期待，若中央願意在一般統籌分配款不要減少地方的分配，發個一萬都沒問題，但中央可能會用其他方式增加地方預算負擔。

黃凱說，推動公共政策要師出有名，普發現金是否有急迫性、正當性，要有完整配套，相信以縣長智慧可以妥當處理，請縣府研議該提案。 雲林縣議會民進黨團今在議會臨時會中提案，建請縣府比照中央「還稅於民」，將過去4年中央退稅補助50.38億元，及每年超收、超徵的稅金，以實質回饋方式普發現金每人1萬元。記者陳雅玲／攝影 雲林縣議會民進黨團今在議會臨時會中提案，建請縣府比照中央「還稅於民」，將過去4年中央退稅補助50.38億元，及每年超收、超徵的稅金，以實質回饋方式普發現金每人1萬元，縣長張麗善（如圖）表示，50.38億元都已實質用在地方建設。記者陳雅玲／攝影

商品推薦