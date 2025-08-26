嘉義好神！民雄大士爺祭今開跑

嘉義縣年度宗教盛事民雄大士爺文化祭將登場，今天嘉義縣長翁章梁、大士爺廟董事長周漳炎及地方民代等共同為百年歷史的傳統祭典揭開序幕；民雄「大士爺文化祭」與基隆的中元祭、屏東恆春的搶孤，及宜蘭頭城的搶孤，為台灣農曆七月中最具規模和影響力的四大慶典之一。

翁章梁說，民雄大士爺文化祭雖是傳統民俗，但透過結合多元文化活動，轉型為具節慶特色的盛會，成功將地方型活動擴展為全國矚目的文化盛事。不僅如此，也重新詮釋農曆七月「鬼門開」的傳統禁忌，轉化為「慈悲月」的概念，讓人們以正向心態看待，將恐懼昇華為對生命的尊重與關懷。

翁章梁表示，農曆七月期間，嘉義縣有許多精彩的民俗慶典。鬼門開前3天，布袋建德宮「火燈夜巡」圓滿落幕，緊接著登場是民雄「大士爺文化祭」，每年吸引全國各地民眾湧入，讓整個民雄市區熱鬧非凡、水洩不通。今年除了傳統的「放水燈」等儀式，也加入踩街、演唱會等現代元素，內容豐富。

嘉義縣文觀局表示，9月9日創意踩街祈福繞境將從民雄國小出發，恭迎大士爺入廟座駕，25個隊伍已報名額滿；9月12日上午有祈福團拜典禮，晚間「嘉義好神影歌星晚會」，邀請到黃西田、梁佑南、徐千京、苗真、賈斯汀、劉美玲、王中平、甲子慧等實力派藝人，由主持人胡鴻達串聯全場，帶來音樂、戲劇與互動節目。

9月13日傍晚在文隆橋下，舉行傳統「放水燈」儀式，宴請水陸孤魂野鬼豐盛的佳餚。電影「魔法阿嬤」片中的民俗儀式，在嘉義就能體驗。

9月14日盛大的普渡祭壇，將迎請大士爺監普。活動最後，信眾們將在午夜時，陪同大士爺神像移駕至指定地點，點燃火炬、進行「火化昇天」儀式，為整個系列活動劃下最莊嚴且高潮的句點。

文觀局表示，9月12日至14日活動期間，將在民雄日式招待所文創園區推出「拼貼DIY」與「藍染香包」2項體驗，邀請大小朋友親手創作，將美好祝願帶回家；另外，還有「打貓小旅行」將與在地文史團體打貓街坊文化協會合作，帶領民眾走訪民雄街區，深入認識祭典科儀與地方故事；今年特別新增「擲筊獲得保庇杯」，讓民眾透過擲筊體驗，爭取限量保庇紀念杯，為自己添好運。

周漳炎表示，每年大士爺文化祭吸引來自全國各地的遊客，為因應大量人潮，已與台鐵局協調，活動期間將增派區間列車，加強疏運，確保交通順暢與民眾安全。 2025民雄大士爺文化祭系列活動盛大開跑。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣年度宗教盛事民雄大士爺文化祭將登場。圖／嘉義縣政府提供 大士爺祭活動最後，信眾們將在午夜時，陪同大士爺神像移駕至指定地點火化昇天，為整個系列活動劃下最莊嚴且高潮的句點，圖為資料畫面。圖／嘉義縣政府提供 民雄大士爺文化祭每年吸引全國各地民眾湧入，讓整個民雄市區熱鬧非凡、水洩不通。圖為資料畫面。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣年度宗教盛事民雄大士爺文化祭將登場。圖／嘉義縣政府提供

