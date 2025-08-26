快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

臺南九月限定「我敬軍，我優惠」 現役軍人享折扣

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

九三軍人節將近，台南市每逢九月為敬軍月，感謝國軍官兵堅毅守護家園，並協助災後復原工作，市府於25日永華市政中心舉辦敬軍月記者會，由市長黃偉哲親自宣布114年「我敬軍，我優惠」系列活動，他表示「敬軍月」由市政府場館及園區對軍人提供優惠，結合旅宿、商圈等業者推出優惠，展現南市對國軍弟兄表達最崇高的謝意。

臺南市長黃偉哲表示，台南市9月舉辦「敬軍月」，展現對國軍崇高的敬意及感謝，國軍除了守護國家，在台南經歷颱風、地震、疫情、登革熱等災害期間，國軍第一時間支援民眾，辛勞付出，因此疫情期間市府優先提供疫苗予第一線國軍官兵使用表達感謝。今年更延續去年「敬軍月」擴大規模，透過這系列九月敬軍活動，凡認明「我敬軍、我優惠」標誌，皆可享有專屬優惠。

民政局長姜淋煌指出，感謝國軍官兵積極協助南市震災、水災及風災等災後復原重建工作，推出誠意十足的敬軍月方案，體現軍愛民，民敬軍精神。

本次優惠內容橫跨商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、旅宿、觀光工廠及運動中心等九大類，集結超過30處場館、60家商家與20餘家旅宿業者，凡現役軍人憑相關證明，即可享有免門票、購物折扣或贈品等多項專屬優惠，優惠期間自9月1日至9月30日止，歡迎國軍弟兄踴躍體驗。

 

聚傳媒

國軍 台南 軍人節

延伸閱讀

中央明年不補助學校電費差額 黃偉哲：市府全力補上缺口

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

全球城市小姐14佳麗台南交流 黃偉哲盼以美的力量助反詐

台南虱目魚受風災衝擊恐減產 黃偉哲籲國人以行動支持

相關新聞

雲林議會綠營提「普發1萬」 縣長「失智」說惹議

雲林縣議會民進黨團今在議會臨時會中提案，建請縣府比照中央「還稅於民」，將過去4年中央退稅補助50.38億元，及每年超收、...

臺南九月限定「我敬軍，我優惠」 現役軍人享折扣

九三軍人節將近，台南市每逢九月為敬軍月，感謝國軍官兵堅毅守護家園，並協助災後復原工作，市府於25日永華市政中心舉辦敬軍月記者會，由市長黃偉哲親自宣布114年「我敬軍，我優惠」系列活動，他表示「敬軍月」

嘉義好神！民雄大士爺祭今開跑

嘉義縣年度宗教盛事民雄大士爺文化祭將登場，今天嘉義縣長翁章梁、大士爺廟董事長周漳炎及地方民代等共同為百年歷史的傳統祭典揭...

雲林國際偶戲節推粉紅手指偶 號召全民參與創意命名

「2025雲林國際偶戲節」將於9月22日至10月12日登場，今年邁入第23屆，以「超越偶─偶戲超想像」為主題，縣府今日公...

這路跑活動掀集七龍珠熱潮 今年報名時間公布手刀快搶

結合西螺七崁武術文化的「2025西螺七崁路跑─武動四崁 全運上場」將於9月28日開跑，今年活動邁入第四屆，推出第四顆完賽...

中央明年不補助學校電費差額 黃偉哲：市府全力補上缺口

9月1日學校要開學，台南市教育局今天舉辦高國中小校長會議，市長黃偉哲針對中央決定明年度不再補助學校的電費差額，強調市府會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。