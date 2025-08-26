臺南九月限定「我敬軍，我優惠」 現役軍人享折扣

九三軍人節將近，台南市每逢九月為敬軍月，感謝國軍官兵堅毅守護家園，並協助災後復原工作，市府於25日永華市政中心舉辦敬軍月記者會，由市長黃偉哲親自宣布114年「我敬軍，我優惠」系列活動，他表示「敬軍月」由市政府場館及園區對軍人提供優惠，結合旅宿、商圈等業者推出優惠，展現南市對國軍弟兄表達最崇高的謝意。

臺南市長黃偉哲表示，台南市9月舉辦「敬軍月」，展現對國軍崇高的敬意及感謝，國軍除了守護國家，在台南經歷颱風、地震、疫情、登革熱等災害期間，國軍第一時間支援民眾，辛勞付出，因此疫情期間市府優先提供疫苗予第一線國軍官兵使用表達感謝。今年更延續去年「敬軍月」擴大規模，透過這系列九月敬軍活動，凡認明「我敬軍、我優惠」標誌，皆可享有專屬優惠。

民政局長姜淋煌指出，感謝國軍官兵積極協助南市震災、水災及風災等災後復原重建工作，推出誠意十足的敬軍月方案，體現軍愛民，民敬軍精神。

本次優惠內容橫跨商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、旅宿、觀光工廠及運動中心等九大類，集結超過30處場館、60家商家與20餘家旅宿業者，凡現役軍人憑相關證明，即可享有免門票、購物折扣或贈品等多項專屬優惠，優惠期間自9月1日至9月30日止，歡迎國軍弟兄踴躍體驗。

