雲林國際偶戲節推粉紅手指偶 號召全民參與創意命名

「2025雲林國際偶戲節」將於9月22日至10月12日登場，今年邁入第23屆，以「超越偶─偶戲超想像」為主題，縣府今日公布主視覺，首度導入角色IP設計出「手指偶」，象徵台灣代表性的傳統布袋戲邁向新時代，縣府並宣布，將舉辦手指偶命名活動，邀請民眾共同參與。

雲林縣府公布今年國際偶戲節角色IP，是一粉紅色的手指偶，文化觀光處長陳璧君說，今年設計靈感來自操偶師的雙手，象徵布袋戲靈魂。轉化後的粉紅大手與小黃手，不僅承襲「以手傳神」的文化精髓，也呈現傳統與創新的對話。她強調，這不只是設計創新，更是文化傳承策略。

縣長張麗善指出，隨著世代變遷，偶戲節需要更具互動與跨界的語言，角色IP正是轉折契機，不僅可應用於公仔、周邊商品與社群互動，更能延伸至動漫、遊戲，讓布袋戲突破舞台限制，走入生活場域。

陳璧君說，主視覺導入角色IP設計，不僅可讓布袋戲透過動畫、短影音與表情符號展現動態趣味，還可延伸至舞台互動與商品開發，發展文化品牌，並能以活潑親和的角色造型吸引年輕觀眾，深化布袋戲情感連結。

縣府同時宣布，將邀請民眾共同參與角色命名活動，期待命名活動能激發創意與共鳴，讓每一個名字都成為文化傳承的橋梁。命名活動即日起至9月10日止，相關資訊公布在臉書粉絲專頁「雲林國際偶戲節」。

商品推薦