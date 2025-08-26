這路跑活動掀集七龍珠熱潮 今年報名時間公布手刀快搶
結合西螺七崁武術文化的「2025西螺七崁路跑─武動四崁 全運上場」將於9月28日開跑，今年活動邁入第四屆，推出第四顆完賽紀念「龍珠」，活動將於8月29日開放報名，預料將再現去年的「10分鐘秒殺」熱潮，吸引跑友挑戰「蒐集七龍珠」。
西螺七崁文教基金會董事長丁振源表示，西螺七崁是清代時期治不安佳有25個村庄組成7個聯防組織來相互防護，是百年前以守護家園、團結互助聞名的武術文化，四崁路跑將從西螺武術園區出發，沿著西螺下湳里到二崙鄉三和村，沿途不僅有美麗景致，也有熱情鄉親加油與在地特色美食相伴，讓民眾藉此深入認識地方。
西螺七崁路跑規畫7龍珠蒐集活動，每年一顆不同造型，連續7年參加可完整蒐集7顆龍珠，吸引不少跑友年年參與、立志收集完整系列，縣議員李明哲表示，今年龍珠造型以七崁武術招式「仙女紡紗」為設計主題，造型精美。
配合雲林縣府今年承辦全國運動會活動，今年西螺七崁路跑邀請「台灣欄神」陳奎儒擔任代言人，陳奎儒是全國110公尺跨欄紀錄保持人，正備戰10月全國運動會，他鼓勵鄉親踴躍參與路跑活動，並提醒參加路跑民眾記得吃飽、睡好，帶著愉快的心情參加。
議長黃凱表示，今年路跑完賽禮品很豐富，包括雲林在地生產的運動毛巾、保冷提袋、紀念獎牌及西螺名產醬油禮盒，每年七崁路跑活動報名都秒殺，提醒民眾今年報名手腳要快。
副縣長謝淑亞表示，七崁路跑不只是運動，更是文化傳承，透過路跑把「七崁精神」與健康推廣結合，讓更多人認識雲林。雲林縣將於114年承辦全國運動會，屆時也將迎接全國高手齊聚，歡迎縣民共享榮耀。
西螺七崁路跑8月26日下午3時起至27日上午9時，先開放歷屆參賽者登記抽籤，一般報名則於8月29日上午11時至8月31日截止。相關資訊可上活動官網與官方臉書查詢（https://lohasnet.tw/XiluoQiganRun2025/）。
