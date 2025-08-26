中央明年不補助學校電費差額 黃偉哲：市府全力補上缺口

9月1日學校要開學，台南市教育局今天舉辦高國中小校長會議，市長黃偉哲針對中央決定明年度不再補助學校的電費差額，強調市府會全力把缺口補上，要各校不用擔心，但也提醒做好節電。由於高雄近日出現登革熱疫情，他也要求各校做好防疫，拉住防線。

台南市教育局今在成大南工舉辦校長會議，由於丹娜絲颱風重創許多學校，會中特別播放校園修復紀錄影片，黃偉哲肯定教育團隊在第一時間投入清理與修繕，展現高度責任感與行動力，讓學校順利開學。

由於中央決定明年度開始不再補助學校的電費差額，而是依照既有制度回歸正常財政機制，由地方自有預算支應，引起學校、老師、家長的關心，擔心未來為了省電，天氣已熱到不行，還不敢開冷氣。黃偉哲在致詞時特別強調，「市政府一定會全力來把缺口補上，請大家可以放心」。但他也提醒學校應做好節電，下班後沒用到的電該關就要關，並要求校長妥善運用校務基金，充實教學設備及照顧弱勢孩童需求。

由於高雄市目前出現登革熱疫情，因兩縣市民眾來往密切，黃偉哲提醒校長們務必做好校園各角落，乃至樹穴、排水管可能得積水清理，以及注意學童健康狀況，一定要拉住防疫的防線。另也提醒，對於已經沒有淡旺季的分別的腸病毒，也要加強宣導勤洗手，以維護幼童健康。

AI科技引領風潮，ChatGPT與各型態數位教學也陸續推出，AI已成相當重要的教學核心議題，黃偉哲提醒正視挑戰AI科技的快速發展與多元價值，引領學校充分運用科技。他期許學校能幫助孩子找到學習的興趣與方向，也期待校長們帶領學校團隊穩健前行，勇敢回應時代對教育的新期待，強調市府也將持續扮演堅實的後盾，與學校站在同一陣線，共同打造更有韌性、更有希望的台南教育。

教育局長鄭新輝表示，校長會議以「智慧前瞻、精準教學」為主題，邀請到台南大學團隊，以及歸仁國中校長吳家增、鹽行國中教師王竣民、新營國小教師張振宇及賢北國小教師廖智生分享數位融入課中差異化教學、提高學生的學習動機與表現的有效策略。也邀台中教育大學校長郭伯臣，針對全球教育AI及數位學習政策發展趨勢專題演講，引領校長以前瞻視野支持教師善用數位科技輔助教學，全面提升學生的學力品質及自主學習力。 台南市教育局今天召開高國中小校長會議，市長黃偉哲承諾，明年度學校電費差額市府會全力補上。記者鄭惠仁／攝影

