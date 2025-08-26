快訊

鬼月不只避忌！ 台南古蹟貓咖店貓Cosplay道士、媒婆萌翻遊客

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」換裝的貓咪表情「十分厭世」，彷彿就像大家下班後的模樣，也讓遊客直呼，「鬼月才剛開始，貓道士已厭世」。記者萬于甄／攝影
台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」換裝的貓咪表情「十分厭世」，彷彿就像大家下班後的模樣，也讓遊客直呼，「鬼月才剛開始，貓道士已厭世」。記者萬于甄／攝影

七夕情人節將屆，台南赤崁樓旁知名古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」近期推出「貓道士出巡 × 貓媒婆牽線」系列活動，結合店貓逗趣裝扮與在地文化故事，為民眾祈福、牽緣，也讓「鬼月」不再僅有避忌，也能成為充滿溫度與文化色彩的月份。

業者表示，許多人認為貓咪也是驅邪避凶的動物，近期適逢農曆7月來臨，因此讓店內的人氣貓咪紛紛換上道士服與媒婆裝等，每天展開「巡店儀式」，逗趣又討喜，不僅相當應景，也象徵替到訪的賓客招福驅煞、斬惡緣、牽良緣。

此外，現場同步設置「祈福明信片」，民眾可將願望寫下並投入祈福箱，完成後可獲得設計款「祈福手鍊」1個，每天限量20份，數量有限；即日起開始，每周二晚上5點半也會舉辦「鬼月講古夜」，每場限額15人，邀請台南在地文史與創作達人分享地方傳說與城市故事。

值得一提的是，業者更同步替台南城市吉祥物「巷仔Niau」換上全新造型，推出巷仔Niau經典公仔販售，並規畫盲盒交換服務，讓收藏愛好者與愛貓民眾能在互動中增添樂趣，進一步延伸貓咪文化的多元想像。

有遊客說，「角落有貓」的店貓都相當乖巧，農曆7月紛紛Cosplay換上道士服與媒婆裝，相當趣味也很有氛圍，尤其，許多換裝的貓咪表情「十分厭世」，彷彿就像大家下班後的模樣，「鬼月才剛開始，貓道士已厭世」。

業者提到，「希望貓咪能成為人與信仰的對話橋梁」，透過「貓道士出巡 × 貓媒婆牽線」活動，為七夕佳節與農曆7月注入更多人情味，讓人們不只記得禁忌，也能在文化、藝術與貓的陪伴中獲得療癒。

台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」因應農曆7月，紛紛幫店貓Cosplay換上道士服與媒婆裝，許多貓咪表情更「十分厭世」，萌翻不少遊客。記者萬于甄／攝影
台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」因應農曆7月，紛紛幫店貓Cosplay換上道士服與媒婆裝，許多貓咪表情更「十分厭世」，萌翻不少遊客。記者萬于甄／攝影
台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」因應農曆7月，紛紛幫店貓Cosplay換上道士服與媒婆裝，許多貓咪表情更「十分厭世」，萌翻不少遊客。記者萬于甄／攝影
台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」因應農曆7月，紛紛幫店貓Cosplay換上道士服與媒婆裝，許多貓咪表情更「十分厭世」，萌翻不少遊客。記者萬于甄／攝影
近期適逢農曆7月來臨，台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」讓店內的人氣貓咪紛紛換上道士服與媒婆裝等，每天展開「巡店儀式」，逗趣又討喜，也相當應景。記者萬于甄／攝影
近期適逢農曆7月來臨，台南古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」讓店內的人氣貓咪紛紛換上道士服與媒婆裝等，每天展開「巡店儀式」，逗趣又討喜，也相當應景。記者萬于甄／攝影

