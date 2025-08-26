創最長休園紀錄...樹木園風災閉園近2個月 開園日曝
120年來首度登陸嘉義縣布袋鎮中度颱風「丹娜絲」，7月6日重創嘉義市重要綠地-農業部林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，園內出現大面積倒木、斷枝與設施毀損，為確保遊客安全，嘉義研究中心宣布休園延長至9月30日，創開園以來最長休園紀錄，定10月1日重新開放。
林業試驗所統計，颱風造成樹木倒伏268棵、幹折181棵、斷枝超過3000棵，主要受損樹種包括黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木與巴西橡膠樹等。園內設施如鐵欄杆、木棧道、解說牌及涼亭也受破壞。7月8日至8月24日，林試所動員逾500人次清理，優先打通主要道路與步道，不過仍有懸空樹幹與傾斜大樹待處理，近日仍零星有樹枝掉落，安全疑慮仍高。
嘉義研究中心強調，復原工程需專業修枝與安全評估，短期內不宜開園，將持續清理與檢視，並依進度與天候滾動調整開園日期。基於民眾安全考量，嘉義樹木園與埤仔頭植物園仍暫定10月1日開園，將持續加強步道周邊與上方斷枝處理，並審慎評估園區提早開園之可行性。
嘉義樹木園設立於日治時代1907年，占地9.4公頃，去年因「國家植物園方舟計畫」進行整修再利用，被視為嘉市重要的自然教育與休閒場域，每年吸引超過百萬人次造訪。此次休園近3個月，讓不少市民與遊客難掩失望。市民說，大家每天來散步休閒運動，觀察植物，休園時間久，現在只能另覓去處了。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言