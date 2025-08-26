快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

台南通學步道再進化 家長：接送小孩已如日常療癒

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南安國小南安國小通學步道已完工並啟用，並設有友善生態塑木步道。圖／南市教育局提供
南安國小南安國小通學步道已完工並啟用，並設有友善生態塑木步道。圖／南市教育局提供

學生上下學途中發生意外頻傳，打造安全通學步道已成各縣市正政府重要工作。南市府6年多來已投入13.2億，改善通學步道，最近再獲中央2.7億補助要改善13所學校。甫完工的南安國小通學步道已啟用，迎接9月1日的開學。家長分享，規畫設計上結合生態，接送小孩看到綠意盎然的植栽，感覺很療癒。

教育局長鄭新輝說，安定區南安國小的通學步道分兩階段全面性整建周邊通學動線，第二階段已完工並在暑假期間開放使用。全新步道鋪面平整、空間寬敞、綠意盎然，不僅讓學童通行更安心，也成為家長每日接送孩子時舒心等待的空間。寬敞的接送區與避車彎設計，更貼近實際需求，獲得家長、居民稱許。

南安國小校長呂麗蓉表示，校園北側與南側緊鄰市道132線與市道134線，為安定區市中心主要幹道，車流量大、車速快，對學童通行安全構成壓力。步道改善後，不僅提供寬敞安全的候車與通行空間，家長接送更有明確的停等區域，安全與秩序同步提升。家長也長分享，校園綠意盎然的植栽搭配平整鋪面，每次來接小孩都有療癒感，不再是匆匆趕路，而是慢下來，享受接送的溫度。

教育局指出，市府相當重視行人通行安全與校園周邊交通環境，持續挹注經費優化通學空間，6年來已投入13.2億改善101所學校步道與接送動線，全面提升通學品質，並設置無障礙設施，讓學生、家長和社區居民都能享有友善、便利的行走體驗。

另，國土署與交通部公路局也在上月底核定補助南市13校通學步道工程，總金額2.76億。特別的是此次經費核定除挹注經費，也提供設計與執行經驗供校方參考，避免常見的規畫疏失，確保每條步道都能符合實際使用需求、強化通行安全。期盼透過通學空間與教育並重的策略，有效降低交通事故，打造「行得安全、家長放心、學童開心」的教育環境

南安國小通學步道已完工並啟用，有寬敞家長接送區，安全與秩序同步提升。圖／南市教育局提供
南安國小通學步道已完工並啟用，有寬敞家長接送區，安全與秩序同步提升。圖／南市教育局提供
南安國小已完工並啟用，通學步道串連社區步道，讓孩子上下學更安全。圖／南市教育局提供
南安國小已完工並啟用，通學步道串連社區步道，讓孩子上下學更安全。圖／南市教育局提供

校園 教育局

延伸閱讀

提供客製化學習路徑讓每堂課都有學習 台南這群老師做到了

全台首座公立雙語完全學校啟用 迎接沙崙智慧綠能科學城大發展

在地胡麻油、毛豆…襄助 南市學校午餐勇奪全國「午星獎」

台南雨後嚴防登革熱 校園孳清演練延伸社區

相關新聞

鬼月普渡添藝趣 嘉義城隍廟捏麵人「鬼滅之刃」角色吸睛

農曆7月俗稱鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟日前開鬼門，舉行普渡大典，活動特別結合民俗藝術，邀請來自彰化縣鹿港鎮捏麵人藝師王清榮...

鬼月布袋好美里秘境沙灘遊客不減 設告示牌、公廁垃圾亂象納管

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，是當地人才知道的「秘境」。近年因網路分享爆紅，吸引大批遊客戲水、觀景，上月風災...

中央明年不補助學校電費差額 黃偉哲：市府全力補上缺口

9月1日學校要開學，台南市教育局今天拒辦高國中小校長會議，市長黃偉哲針對中央決定明年度不再補助學校的電費差額，強調市府會...

鬼月不只避忌！ 台南古蹟貓咖店貓Cosplay道士、媒婆萌翻遊客

七夕情人節將屆，台南赤崁樓旁知名古蹟寵物咖啡廳「角落有貓」近期推出「貓道士出巡 × 貓媒婆牽線」系列活動，結合店貓逗趣裝...

創最長休園紀錄...樹木園風災閉園近2個月 開園日曝

120年來首度登陸嘉義縣布袋鎮中度颱風「丹娜絲」，7月6日重創嘉義市重要綠地-農業部林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，...

台南通學步道再進化 家長：接送小孩已如日常療癒

學生上下學途中發生意外頻傳，打造安全通學步道已成各縣市正政府重要工作。南市府6年多來已投入13.2億，改善通學步道，最近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。