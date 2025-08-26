台南通學步道再進化 家長：接送小孩已如日常療癒

學生上下學途中發生意外頻傳，打造安全通學步道已成各縣市正政府重要工作。南市府6年多來已投入13.2億，改善通學步道，最近再獲中央2.7億補助要改善13所學校。甫完工的南安國小通學步道已啟用，迎接9月1日的開學。家長分享，規畫設計上結合生態，接送小孩看到綠意盎然的植栽，感覺很療癒。

教育局長鄭新輝說，安定區南安國小的通學步道分兩階段全面性整建周邊通學動線，第二階段已完工並在暑假期間開放使用。全新步道鋪面平整、空間寬敞、綠意盎然，不僅讓學童通行更安心，也成為家長每日接送孩子時舒心等待的空間。寬敞的接送區與避車彎設計，更貼近實際需求，獲得家長、居民稱許。

南安國小校長呂麗蓉表示，校園北側與南側緊鄰市道132線與市道134線，為安定區市中心主要幹道，車流量大、車速快，對學童通行安全構成壓力。步道改善後，不僅提供寬敞安全的候車與通行空間，家長接送更有明確的停等區域，安全與秩序同步提升。家長也長分享，校園綠意盎然的植栽搭配平整鋪面，每次來接小孩都有療癒感，不再是匆匆趕路，而是慢下來，享受接送的溫度。

教育局指出，市府相當重視行人通行安全與校園周邊交通環境，持續挹注經費優化通學空間，6年來已投入13.2億改善101所學校步道與接送動線，全面提升通學品質，並設置無障礙設施，讓學生、家長和社區居民都能享有友善、便利的行走體驗。

另，國土署與交通部公路局也在上月底核定補助南市13校通學步道工程，總金額2.76億。特別的是此次經費核定除挹注經費，也提供設計與執行經驗供校方參考，避免常見的規畫疏失，確保每條步道都能符合實際使用需求、強化通行安全。期盼透過通學空間與教育並重的策略，有效降低交通事故，打造「行得安全、家長放心、學童開心」的教育環境 南安國小通學步道已完工並啟用，有寬敞家長接送區，安全與秩序同步提升。圖／南市教育局提供 南安國小已完工並啟用，通學步道串連社區步道，讓孩子上下學更安全。圖／南市教育局提供

