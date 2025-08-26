來台南旅遊自備旅宿用品 環局祭出好禮相送

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動旅遊自備旅宿用品，祭出好禮相送的抽獎活動。圖／南市環保局提供
旅宿業為住宿旅客提供的一次性備品，已對環境造成很大的負擔，愈來愈多旅宿業不提供或減價鼓勵旅客自帶。台南市環保局也大力推動這項可減少垃圾的措施，並且推出送禮活動，即日起至10月底，只要到台南市環保局臉書粉專「淨零綠生活，旅遊自備旅宿用品，無『塑』尚讚」活動貼文按讚、分享、留言並上傳合照，就有機會抽中住宿券、餐券或Apple AirPods 4等好禮。

根據統計，全台旅宿業每年提供約3500萬份一次性備品，已對環境造成不小負擔。為此，環境部自今1月起，全面實施旅宿業減塑新制，要求沐浴乳、乳液、洗髮乳及潤髮乳等4項液態盥洗用品須改以180毫升以上的固定式或掛壁式瓶裝提供；牙刷、牙膏、刮鬍刀等6項一次性個人備品則不得自由陳列，需民眾主動向櫃台索取或購買。

環保局表示，台南擁有豐富小吃、歷史文化，是遊客喜愛的旅遊城市。近期全球天災頻繁，面對氣候變遷，永續旅遊已是趨勢，唯有旅宿業與旅客共同減少一次性用品，才能有效減廢減塑。

環保局長許仁澤也呼籲，旅遊時自備旅宿用品，不僅環保，使用起來也更安心，盼民眾養成「自備、重複、少用」的生活習慣，攜手打造永續低碳的旅遊環境。歡迎大家來台南旅遊時自備旅宿用品，為環境加分，還能參加抽獎活動，把實用又好康的住宿券、餐券與Apple AirPods 4帶回家。

台南市環保局推動旅遊自備旅宿用品，祭出好禮相送的抽獎活動。圖／南市環保局提供
台南 住宿券 環保局長

