鬼月普渡添藝趣 嘉義城隍廟捏麵人「鬼滅之刃」角色吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
捏麵人作品有受兒童及年輕人喜愛的動漫「鬼滅之刃」角色。記者魯永明／攝影
農曆7月俗稱鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟日前開鬼門，舉行普渡大典，活動特別結合民俗藝術，邀請來自彰化縣鹿港鎮捏麵人藝師王清榮參與。他歷時1個半月，親手捏塑完成250件作品，展現在供品區，傳統與創新交織，成為典禮亮眼的文化焦點。

王清榮長年耕耘捏麵人創作，熟練掌握傳統技法，作品細膩生動，人物造型維妙維肖。這次展出的作品中，不僅有民俗常見的神祇、吉祥人物，也融入現代元素，包含當下最受兒童及年輕人喜愛的動漫「鬼滅之刃」角色，吸引不少民眾駐足拍照。他笑稱，傳統藝術唯有與潮流結合，才能與現代社會接軌。

「捏麵人」傳統工藝逐漸式微，願意學習的人越來越少」，王清榮感慨，這門民俗工藝面臨失傳危機。他除積極創作也努力推廣，2014年曾受邀前往美國波士頓、紐約進行民俗教學與展演，讓台灣捏麵人登上國際舞台。

城隍廟表示，普渡月不僅是慎終追遠、祈福消災重要時刻，也是民俗文化傳承良好契機。能在今年普渡大典展示的捏麵人作品，不僅讓活動更添文化深度，也讓信眾宗教儀式之餘，欣賞傳統工藝美感。

信眾說，這些捏麵人不僅做工精緻，角色生動有趣，更讓人驚喜於傳統藝術的多樣面貌，「原本只想來參加普渡，沒想到還看到這麼精彩的藝術展出」，250件捏麵人作品成為普渡大典最特別的文化景觀，不僅留下視覺心靈上美好記憶，也傳遞「傳統與創新並行，文化才能長久」意義。

城隍廟

