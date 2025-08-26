快訊

鬼月布袋好美里秘境沙灘遊客不減 設告示牌、公廁垃圾亂象納管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，以自然景觀聞名，是當地人才知道的「秘境」。近年因網路分享爆紅，吸引大批遊客戲水、觀景，上月風災過後湧入大批挖掘野生文蛤遊客。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘以自然景觀聞名，是當地人才知道的「秘境」。近年因網路分享爆紅，吸引大批遊客戲水、觀景，上月風災過後湧入大批挖掘野生文蛤遊客，鬼月到遊客不減，讓沙灘人潮湧現，帶來環境破壞與垃圾亂象，令居民和志工叫苦連天；為方便管理，相關單位在沙灘開放濕地將設告示牌，提醒注意安全，並於公廁設4個大型垃圾桶分類處理垃圾。

居民指出，不少遊客隨意亂丟垃圾，甚至有人將衣物帶到沙灘公廁清洗，造成嚴重衛生問題，近期清潔人員清理垃圾，遭女遊客嗆聲「這又不是你家，你管什麼」，讓志工感到無奈。針對沙灘及垃圾亂丟問題，雲嘉南濱海國家風景區管理處日前邀集嘉縣府、林保署嘉義分署及水利署第五河川分署，共同研商沙灘管理辦法。經會議討論，首先針對雲嘉南濱公廁，將設置4個大型垃圾桶，推行垃圾分類，由社區管理。後續透過公開招標，委託民間單位管理清運，期望能有效遏止垃圾亂丟的狀況。

至於沙灘區域，屬「開放國家級濕地水域」，無法禁止遊客進入。林保署嘉義分署及第五河川分署將在沙灘與防風林立告示牌，提醒民眾注意安全。縣府指出，沙灘屬於國有濕地，目前內政部尚未審核通過「保育利用計畫」，無法禁止遊客進入。交通部分，目前防汛道路可供停車，但海堤上禁止停車，若有車輛占用道路將依法驅離。颱風警報發布，海巡署與縣府聯合驅離遊客，確保安全。

農曆鬼月到，民間習俗提醒民眾避免靠近水域，但好美里沙灘假日仍吸引大批遊客戲水，絲毫不受民俗禁忌影響。居民憂心缺乏完善管理，秘境美景恐將因人為破壞不再。雲嘉南濱管理處強調，將持續與相關單位合作，落實垃圾處理、遊客安全與自然保育三方面措施，讓好美里沙灘在觀光與環保間取得平衡。

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，以自然景觀聞名，是當地人才知道的「秘境」。近年因網路分享爆紅，吸引大批遊客戲水、觀景，上月風災過後湧入大批挖掘野生文蛤遊客。圖／讀者提供
