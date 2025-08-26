聽新聞
雲林麥寮社教園區 周末玩水趣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
為強化雲林麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供
為強化雲林麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供

斥資4.7億、占地達8公頃的雲林麥寮社教園區，開館以來每月到訪人數成長逾4倍，麥寮鄉公所指出，為強化親子功能，將在園區旁打造千坪的水上遊樂場，讓園區集圖書館、文化藝術展館、AI資訊、兒童樂園於一身，成為雲林最完善的「類文化中心」。

麥寮社教園區2022年底完工，設有生活美學館、智慧圖書館，園區範圍廣闊，被憂淪為「蚊子館」之虞，營運管理成為重要課題，公所去年重新提出維管計畫，今年元月底正式啟用，以新面貌呈現深受各界好評，公所投入更多志工人力，並在假日推出藝文活動，6月起展開為期10周的「麥寮周末藝起漫遊日」，引進國內雕塑、藝術名家鉅作展出，場場人潮爆滿。

麥寮鄉長許忠富說，將在園區旁打造千坪的水上樂園，30、31日上午至晚間7時開辦麥寮玩水趣味活動，兩天活動會有7座水上氣墊城堡，更安排4梯次節水接力、水上乒乓球等親水趣味競賽，有夢幻泡泡秀、夢幻氣球，街頭藝人輪番上陣。

許忠富也說，兩天活動將發送1千支水槍，並不定時發送消費券在胖卡市集消費，希望藉由一連串活動，讓民眾知道麥寮有1處親子藝文好場地，不必捨近求遠跑到外縣市。

麥寮鄉公所說，麥寮社教園區圖書館及美學館1月21日啟用後，入館人數由一開始每月4千人次，近期成長至每月約1萬7100人次，成長逾4倍，足見推動一系列的藝文活動確已帶來人氣。

