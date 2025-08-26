聽新聞
黃偉哲行銷溪北商圈 助店家重建

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南溪北、沿海地區受先前颱風及強降雨影響，災損嚴重，市長黃偉哲（前排右四）昨推薦溪北14個商圈及特色商品，盼消費力為地方注入活水與希望。記者萬于甄／攝影
台南溪北、沿海地區受先前颱風及強降雨影響，災損嚴重，市長黃偉哲（前排右四）昨推薦溪北14個商圈及特色商品，盼消費力為地方注入活水與希望。記者萬于甄／攝影

7月初丹娜絲颱風重創台南農漁業，養殖虱目魚因停電死亡，連帶漲價，市長黃偉哲昨到學甲宣傳虱目魚上架實體通路，呼籲支持在地產業；另，台南溪北地區仍在災後重建，黃偉哲推薦溪北14個商圈及特色商品，盼消費力為地方注入活水與希望。

北門區劉姓養殖業者說，風災停電導致魚群陸續缺氧翻肚，自己養殖場約6萬尾受損，產量恐減少2至3成，且目前許多魚塭都還在重建中，即便重新放養也難趕上中秋商機。

黃偉哲到全聯台南學甲華宗門市出席虱目魚上架行銷活動，南市農業局表示，台南虱目魚養殖區域涵蓋七股、安南、學甲、北門、將軍區等，去年底虱目魚價格不佳，今年養殖面積略有減少，總養殖面積3291公頃，目前申報風災受損面積約900公頃，實際影響產量須進一步會勘確認，而目前產地價每台斤約72元，相較以往同期確實漲不少。

此外，黃偉哲推薦溪北14個商圈及特色商品，例如北門虱目魚料理、東山咖啡、麻豆老欉文旦柚、白河蓮子、鹽水牛軋糖等，他說，市府近期將接待韓國、日本、新加坡等踩線團，希望讓他們多認識溪北地區的美好。經發局表示，持續辦商圈特色推廣活動，協助店家重振旗鼓。

鹽水月津港商圈理事長丁羿嫣說，暑假商圈觀光人潮多少受到影響，許多店家都還在重建復原中；另有店家說，原已備料迎接暑期商機，孰料颱風一來，店面、倉庫屋頂全被掃光，原料更因漏水損失慘重，現在進貨備料則不敢準備太多，沒倉庫放也怕風雨一來又全損失。

