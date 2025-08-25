台南新百貨周末試營運遇分隔島施工 警估湧2萬人潮如臨大敵

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
新光三越小北門店本月29日周五試營運，由於其坐落在台南市北區西門路四段上，目前道路整段都在做分隔島施工，警方擔心屆時交通堵塞。記者袁志豪／翻攝
新光三越北門店本月29日周五試營運，由於其坐落在台南市北區西門路四段上，目前道路整段都在做分隔島施工，加上鄰近小北西門商圈，當晚還有小北夜市營業，轄區第五警分局估計至少將湧入2萬人，如臨大敵，今公布周邊6處平面停車場分布圖，以降低交通壅塞。

第五警分局指出，新光三越小北門店位於小北與西門商圈，緊臨西門路四段、立賢路及育德路，過去是台南人記憶中經典地標「東帝士百貨」舊址；如今該企業在該處開設台南第3家分店，預計試營運當天，將有許多台南人重回現場，重溫兒時回憶。

警方表示，試營運首日適逢星期五小北夜市營業日，預估至少吸引2萬消費人潮湧入，勢必衝擊交通；加上西門路四段整段都在做分隔島施工，育德路與立賢路為單一車道，將有車流回堵的風險，另外商場的地下停車場雖規畫329格停車位，但內部員工車位已占去大半，剩下車位不多。

警方提醒，新光三越小北門店周邊停車場計有城市車旅台南文成站（特約停車場）、小北夜市免費停車場、城市車旅小北商場站（特約停車場）、小北觀光夜市停車場、成德停四公有停車場（成德里立體停車場）及嘟嘟房台南和緯店（特約停車場），民眾可多加利用。

另外，若要進入小北門店的地下停車場，出入口設置於育德路上，車輛動線採「右進右出」，呼籲欲停放地下停車場之民眾，可從西門路四段右轉立賢路後，再右轉育德路進入停車場入口；若停車位已滿，現場有義交會協助指揮駕駛人至周邊停車場，避免車道壅塞，車輛無法動彈。

第五分局交通組為了降低交通壅塞，將與交通局、工務局等單位進駐百貨公司內成立緊急應變中心，即時監控周邊車流情形，適時出動警力協助交管，啟動疏運機制；呼籲消費者多利用公車，共享單車或計程車等大眾運輸工具前往，避免塞車。

新光三越小北門店本月29日周五試營運，由於停車長有限，第五分局交通組手繪公布周邊六處停車場，呼籲民眾多加利用。記者袁志豪／翻攝
