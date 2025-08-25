快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮社教園區占地廣闊建築現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，帶動人氣，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／翻攝
麥寮社教園區占地廣闊建築現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，帶動人氣，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／翻攝

斥資4.7億元占地達8公頃，也是雲林縣最大的麥寮社教園區，現代化的綠建築不僅獲外媒肯定，也獲得幾項國際建築獎，開館以來到訪人數不斷成長逾4倍，為強化園區的親子功能，公所將在園區旁打造千坪的水上遊樂場，讓園區集公共團康、圖書館、文化藝術展館、AI資訊，兒童樂園於一身，成為雲林最完善的「類文化中心」。

台塑回饋方案建造的麥寮社教園區今年元月啟用，因館場面積廣闊，麥寮鄉公所為不讓場館淪為蚊子館，除連續開辦大型活動，帶動人氣，6月起更規畫「麥寮週末藝起漫遊日」，短短10周到訪人數激增逾4倍。

麥寮社教園區設有生活美學館、智慧圖書館，在完工後的2022年底，因園區範圍廣闊，加上兩大館場均為現代化建築，一度讓園區有淪為「蚊子館」之虞，營運管理成為一大課題。公所去年重新提出維管計畫，今年元月底正式啟用，讓園區以新面貌呈現，深受各界好評，園區建築更獲國際大獎。

麥寮鄉長許忠富指出，園區也獲國際媒體肯定，為讓更多人共享美好的文化綠園，公所投入更多志工人力，並積極在假日推出藝文活動，今年6月起展開為期10周的「麥寮害末藝起漫遊日」，並引進國內雕塑、藝術名家鉅作展出，場場人潮爆滿。

公所統計，麥寮社教園區圖書館及美學館在今年1月21日啟用後，入館人數由一開始每月累計4000人次，近期已成長至每月約1萬7100人次，成長逾4倍，足見推動一系列的藝文活動確已帶來人氣。

許忠富表示，為強化園區的親子功能，將在園區旁打造千坪的水上樂園，並於8月30、31日上午至晚間7點將開辦麥寮玩水趣味活動，兩天活動將有7座水上氣墊城堡，更安排4梯次節水接力、水上乒乓球等親水趣味競賽，更有夢幻泡泡秀、夢幻氣球球，街頭藝人表演輪番上陣。

許忠富說，2天活動將發送1000支水槍，更不定時發送消費券在胖卡市集消費，希望藉由一連串活動，讓民眾知道麥寮有一處親子藝文好場地，不必捨近求遠跑到外縣市。

麥寮社教園區兩大館建築極具現代化，榮獲國際大獎和外媒肯定。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館建築極具現代化，榮獲國際大獎和外媒肯定。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
為強化麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所本周將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供
為強化麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所本周將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供
麥寮社教園區兩大館極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
為強化麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所本周將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供
為強化麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所本周將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供
麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的生活美學館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的生活美學館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，還有極具藝術化的個人閱讀空間。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，還有極具藝術化的個人閱讀空間。記者蔡維斌／攝影

麥寮 雲林 綠建築 蚊子館

延伸閱讀

南科台南園區周邊2道路115年完工 路網更完整便捷

為小女兒辦水上周歲派對 劉伊心打造超華麗4公尺粉紅氣球牆

花蓮知卡宣親水樂園湧12萬人次戲水 暑假人氣翻倍

活化冬山河親水公園 宜縣府規劃興建溫泉園區

相關新聞

台南新百貨周末試營運遇分隔島施工 警估湧2萬人潮如臨大敵

新光三越小北門店本月29日周五試營運，由於其坐落在台南市北區西門路四段上，目前道路整段都在做分隔島施工，加上鄰近小北西門...

嘉義新庄滯洪池光電被罰900萬 嘉檢檢察長親至現場關切

丹娜絲風災導致南部光電設施大量毀損，據環境部統計，總計33案場光電板總受損約13.5萬片，其中元昱公司多次逾期未清除，至...

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

斥資4.7億元占地達8公頃，也是雲林縣最大的麥寮社教園區，現代化的綠建築不僅獲外媒肯定，也獲得幾項國際建築獎，開館以來到...

因應自來水管線改接工程 台南4行政區28日起停水壓降21小時

台南人注意！自來水公司為辦理台南玉井台3線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，28日上午9時起至29日上午6時，針對大內、...

加速綠色運輸 台南新營客運10輛電動公車9月底前上線

電動車是實現節能減碳目標的新趨勢，新營客運在台南市政府輔導下，新購投入10輛Model T電動公車汰換，近期已有4輛電動...

南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 機會難得！

南市環保局每次招考儲備性質清潔臨時人員都擠破頭，睽違3年再辦，並釋出330個名額，其中駕駛類組首度新增「路考」測驗，以保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。