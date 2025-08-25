雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

斥資4.7億元占地達8公頃，也是雲林縣最大的麥寮社教園區，現代化的綠建築不僅獲外媒肯定，也獲得幾項國際建築獎，開館以來到訪人數不斷成長逾4倍，為強化園區的親子功能，公所將在園區旁打造千坪的水上遊樂場，讓園區集公共團康、圖書館、文化藝術展館、AI資訊，兒童樂園於一身，成為雲林最完善的「類文化中心」。

台塑回饋方案建造的麥寮社教園區今年元月啟用，因館場面積廣闊，麥寮鄉公所為不讓場館淪為蚊子館，除連續開辦大型活動，帶動人氣，6月起更規畫「麥寮週末藝起漫遊日」，短短10周到訪人數激增逾4倍。

麥寮社教園區設有生活美學館、智慧圖書館，在完工後的2022年底，因園區範圍廣闊，加上兩大館場均為現代化建築，一度讓園區有淪為「蚊子館」之虞，營運管理成為一大課題。公所去年重新提出維管計畫，今年元月底正式啟用，讓園區以新面貌呈現，深受各界好評，園區建築更獲國際大獎。

麥寮鄉長許忠富指出，園區也獲國際媒體肯定，為讓更多人共享美好的文化綠園，公所投入更多志工人力，並積極在假日推出藝文活動，今年6月起展開為期10周的「麥寮害末藝起漫遊日」，並引進國內雕塑、藝術名家鉅作展出，場場人潮爆滿。

公所統計，麥寮社教園區圖書館及美學館在今年1月21日啟用後，入館人數由一開始每月累計4000人次，近期已成長至每月約1萬7100人次，成長逾4倍，足見推動一系列的藝文活動確已帶來人氣。

許忠富表示，為強化園區的親子功能，將在園區旁打造千坪的水上樂園，並於8月30、31日上午至晚間7點將開辦麥寮玩水趣味活動，兩天活動將有7座水上氣墊城堡，更安排4梯次節水接力、水上乒乓球等親水趣味競賽，更有夢幻泡泡秀、夢幻氣球球，街頭藝人表演輪番上陣。

許忠富說，2天活動將發送1000支水槍，更不定時發送消費券在胖卡市集消費，希望藉由一連串活動，讓民眾知道麥寮有一處親子藝文好場地，不必捨近求遠跑到外縣市。 麥寮社教園區兩大館建築極具現代化，榮獲國際大獎和外媒肯定。記者蔡維斌／攝影 麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影 為強化麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所本周將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供 麥寮社教園區兩大館極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影 為強化麥寮社教館親子功能，麥寮鄉公所本周將引進千坪水上樂園，圖為樂園示意圖。圖／麥寮鄉公所提供 麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影 麥寮社教園區兩大館之一的生活美學館設備極具現代化，麥寮鄉公所積極動維管活化，並引進許多藝文展覽，到訪人數大幅成長。記者蔡維斌／攝影 麥寮社教園區兩大館之一的圖書館設備極具現代化，還有極具藝術化的個人閱讀空間。記者蔡維斌／攝影

商品推薦