南科台南園區周邊2道路115年完工 路網更完整便捷

中央社／ 台南25日電

台南市政府配合南部科學園區台南園區擴建計畫，推動台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道，以及國道1號北外環交流道2項重要工程，預計明年陸續完工，路網更完整便捷。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，位於南科三期基地西側的台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程，由內政部國土管理署辦理，於民國111年5月7日動工，目前進度已完成80%，預計115年3月底完工。

工務局說明，這項工程須辦理堤塘港溪橋、大洲二號橋2座橋梁改建，部分採封閉施工，造成沿大洲排水堤防道路通勤民眾通行受阻，市府與內政部國土管理署研商於橋梁改建位址附近增設2座交維便橋供民眾通行。

工務局表示，鄰近的另一項建設「國道1號北外環交流道工程」由交通部高速公路局辦理，112年9月16日開工，目前進度約62%，預計115年12月完工，東行線接國道1號北上匝道橋墩已興建完成，國道1號南下接北外環西行線橋墩已完成7成，未來將辦理橋面板及匝道銜接作業。

工務局指出，國道1號與北外環道路增設北外環交流道，介於國道1號台南系統交流道與永康交流道間，可縮短往高速公路車輛於市區道路停等時間，並大幅縮減人流與物流城際旅運時間，樹谷聯絡道則可增加樹谷園區交通便利性。

工務局指出，南科台南園區周邊道路各項工程相輔相成，未來陸續完工通車後，將鏈結南科、台南科工區、永康工業區及永康科工區等產業園區，完整架構環狀路網，可提供更便捷道路，帶動地區整體經濟及觀光發展。

