影／鼓樂教師林韻慈創樂團 新作「鼓築．府城牆」鼓樂劇31日公演

台南鼓樂老師林韻慈投入鼓樂表演教育20餘年，成立「鳳天神鼓」樂團，除學童也有家長、上班族、老闆加入，已演出3千多場。今年府城建城300年，林韻慈將歷代城牆演變搭配台南重要歷史事件、編成兒童鼓樂劇碼，31日在台南文市化創意產業園區演出兩場。

林韻慈說，台南考據1723年朱一桂事件後才建城牆、到今年300年。新創作「鼓築．府城牆」要用孩子聽得懂的方式，把300年台南城牆的故事說給大家聽。從木柵城、竹城，到三合土城牆，用鼓聲、流行音樂、歷史人物穿越，讓大家「笑著學習、動著感動。」

她說，去年10月開始研究台南城牆，也因現在的小朋友不了解，找出歷史編寫故事，結合從木牆、加刺荊棘，到林爽文火攻後再改用牡蠣殼搭配磚造土石，呈現歷代城牆演進，直到日本政府為建鐵路而大舉拆除。沒想到正在排練，就傳出唯一殘留較完整的大南門城牆崩塌。

林韻慈會多種樂器、早年開設音樂班，20年前開始每年帶著學生辦成果發表會。2015年無意間接觸日本TAMAKKO-ZA戲劇鼓團、深受感動，思考後調整部分教學內容，過去的音樂發表會也演變成「戲中劇」演出。

「鳳天神鼓」以太鼓為主樂器、已創作20多首曲目。林韻慈表示，作品融合傳統與創新，表演形式多元，從親子互動到結合電音三太子、變臉師、戰鼓、民俗陣頭等，展現台灣鼓藝的獨特魅力。也積極參與國際交流，月初到歐洲演出，將台灣文化推向世界舞台。

林韻慈說，「透過鼓樂，傳播良善與快樂」是鳳天神鼓成立核心宗旨，從創作、編曲、演出到推廣都獨立完成，是兼具文化深度與創意能量的專業團隊。

她表示，多年來每年都有自己的故事、舞台創作。新冠疫情後，為維持團隊運作只好放下年度公演。直到今年才到廈門、布拉格等地演出，雖然忙碌，但團隊「該回來了，我們要讓鼓樂劇重生！」

她說，常常問自己，還能為社會多做些什麼？文化，要怎麼用孩子聽得懂的方式呈現？為推廣台灣鼓藝文化，林韻慈號召創立「臺南市鼓樂協會」、「臺灣鼓藝運動協會」。

樂團資訊與購票可複製以下網路連結查看：https://fongtian.kktix.cc/events/fongtian或電洽0960-280917小朱老師。

華一扶輪社為響應台南建城三百年文化紀念，推廣藝文教育，捐贈兒童鼓樂劇演出票券，提供五甲教養院、樂憨之家、龍崎教養院、南台南家扶中心等社福機構，邀請孩童一同走進劇場，經由鼓聲與戲劇，認識台南城垣3百年的歷史故事。 台南鼓樂老師林韻慈（左）投入20年，300年城牆鼓樂劇31日公演。圖／林韻慈提供 「鳳天神鼓」300年城牆鼓樂劇31日公演，部分團員彩排過程。記者周宗禎／翻攝

商品推薦