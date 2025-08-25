台南虱目魚受風災衝擊恐減產 黃偉哲籲國人以行動支持

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南虱目魚產季即將來臨，今年雖受風災衝擊產量受影響，價格微幅上漲，市長黃偉哲（左四）今出席虱目魚上架實體通路宣傳會時，也希望民眾踴躍購買台南優質虱目魚產品，用行動支持農漁業。圖／南市農業局提供
台南今年虱目魚養殖面積約3000公頃，受7月初風災停電10多天影響，虱目魚養殖產業受損嚴重，有養殖業者說，原先可上市的虱目魚受停電影響翻肚死亡，初估產量恐少2至3成，導致價格調漲約1至2成；市長黃偉哲今出席虱目魚上架實體通路宣傳，呼籲國人支持在地產業。

北門區劉姓養殖業者說，今年原虱目魚放養量就不多，加上颱風風災及後續停電影響，魚群陸續缺氧翻肚，自己養殖的虱目魚約有6萬尾受損，產量恐減少2至3成，且目前許多魚塭都還在重建中，即便現在重新放養，恐也來不及趕上中秋商機，而量少價格自然會微幅上漲。

農業局說明，台南虱目魚養殖區域涵蓋七股、安南、學甲、北門及將軍區等，因去年底虱目魚價格不佳，今年養殖面積略有減少，總養殖面積達3291公頃，目前申報風災受損面積約900公頃，實際影響產量須進一步會勘確認；目前產地價每台斤約72元，相較同期確實漲了不少。

黃偉哲表示，虱目魚為台灣最具代表性的養殖魚種之一，深受國內外市場歡迎，且台南虱目魚營養美味，虱目魚粥、煎魚肚更是外地遊客來訪必吃的經典美食；台南虱目魚已進入產季，歡迎喜愛虱目魚的民眾可踴躍購買，支持在地農漁產業。

農業局強調，後續將持續推動智慧水產養殖，提升產業競爭力，並導入物聯網等科技提升育成率與產量，同時在加工與運銷端強化冷鏈技術，確保消費者吃得健康又安心。

此外，台南溪北、沿海地區受颱風及強降雨影響，災損嚴重，許多商圈與店家仍在努力復原中，黃偉哲今也推薦溪北14個商圈及特色商品，像是北門虱目魚料理、東山咖啡、麻豆老欉文旦柚、白河蓮子及鹽水牛軋糖等，盼以消費力為地方注入活水與希望。

台南溪北、沿海地區受颱風及強降雨影響，災損嚴重，許多商圈與店家仍在努力復原中，市長黃偉哲今也推薦溪北14個商圈及特色商品，盼民眾以消費力為地方注入活水與希望。記者萬于甄／攝影
北門 台南 虱目魚

