嘉義新庄滯洪池光電被罰900萬 嘉檢檢察長親至現場關切

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣新庄滯洪池毀損光電設施仍未清除，引起各界關切。聯合報系資料照
嘉義縣新庄滯洪池毀損光電設施仍未清除，引起各界關切。聯合報系資料照

丹娜絲風災導致南部光電設施大量毀損，據環境部統計，總計33案場光電板總受損約13.5萬片，其中元昱公司多次逾期未清除，至今已被開罰900萬。該案引起檢方高度重視，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙今天率主任檢官等現場瞭解受損狀況及清除時程。

環境部長彭啓明今於「2025年亞太環境教育國際工作坊」會中表示，新庄滯洪池因多次未完成清除損壞光電設施，環境部已對元昱公司開罰900萬。此外，嘉義地檢署主任檢察官今天也會到案場瞭解，假如業者再不完成清除，政府就會接手處理。

嘉義地檢署表示，有關嘉義縣義竹鄉等地區之太陽能光電案場之光電設施受損及清除處理情形，嘉檢相當重視，今天由檢察長蔡宗熙率同綠能專組主任檢察官姜智仁到場瞭解，光電設施受損及清除、處理實際進度；請環保局確實掌握清運處理或堆置的數量及流向，確保廢棄光電板於限定時程內，都有依相關法規清理完畢。

嘉檢表示，本於先行政後司法原則，地檢署尊重行政主管機關環境部及嘉義縣環境保護局之職責及行政裁量餘地，尚未到司法介入處理階段；惟請業者仍應依法盡速完成主管機關之行政指導措施。

嘉義縣環保局長張輝川表示，縣府持續留意業者清理進度，如果業者仍未依時程處理，屆時將依法辦理。

嘉義 主任 開罰 環境部 光電板 環保局長

