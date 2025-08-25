台南14商圈行銷特色商品 助店家災後再出發

快訊

中央社／ 台南25日電

台南市溪北（曾文溪以北）地區近期因颱風丹娜絲及強降雨災損嚴重，許多商家受影響，台南市政府今天聯合14個商圈舉辦行銷特色商品，希望吸引更多民眾用消費支持店家重整旗鼓。

台南市政府經濟發展局上午在民治市政中心舉辦「選台南　帶好禮」溪北商圈特色行銷記者會，邀請各商圈代表展示自家特色商品，市長黃偉哲到場推薦，盼各地遊客可安排時間到台南探索風土人情，品嘗不同名產。

黃偉哲表示，溪北商圈橫跨下營、北門、新營、學甲、佳里、鹽水等地，蘊藏豐富歷史與工藝文化，如北門虱目魚料理、豆花、手工日曬鹽，下營三寶「鵝、豆、桑」，東山咖啡、龍眼乾，白河的蓮藕粉、蓮藕蛋捲、蓮花麥芽，六甲的烘焙咖啡、草菇、特色瓦窯等。

他說，後壁的台灣茄芷袋與全米製品，還有保留傳統又充滿創意的鹽水特色牛軋糖、鴨蛋與意麵，以及關子嶺在地溫泉泥製成的保養品，每一樣都是台南的驕傲，更是地方經濟韌性展現。

黃偉哲指出，近期市府將接待韓國及日本、新加坡等國家踩線團體與遊客，他們平日看到都是高樓大廈，應該很喜歡鄉村農村風光及品嘗特色美食，希望透過城市行銷，讓他們多認識溪北地區的美好，也希望國內民眾也多安排時間造訪台南，走進溪北地區，必能滿載而歸。

台南市經發局長張婷媛表示，溪北地區近期受颱風及強降雨影響，許多商圈與店家仍在努力復原，市府除了全力投入賑災，更積極扶植受衝擊業者重新站穩腳步，將持續透過商圈輔導與行銷資源整合，辦理多元特色推廣活動，協助店家重整旗鼓。

台南 黃偉哲 經濟發展

