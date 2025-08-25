因應自來水管線改接工程 台南4行政區28日起停水壓降21小時

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
自來水公司為辦理台南玉井台3線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，28日上午9時起至29日上午6時，針對大內、左鎮、玉井及楠西等行政區實施停水施工21小時，呼籲民眾應提前儲水備用。圖／台水第六區處提供
台南人注意！自來水公司為辦理台南玉井台3線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，28日上午9時起至29日上午6時，針對大內、左鎮、玉井及楠西等行政區實施停水施工21小時，呼籲民眾應提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台水第六區處表示，玉井台3線沙田橋與三埔橋將實施自來水管線改接工程，以維持供水穩定，而本次停水區域以大內區、左鎮區部分里別及玉井區部分里別為主，停水戶數約2201戶；水壓降低區域為玉井及楠西區部分里別，影響戶數約6607戶。

台水第六區處說明，停水區域包含玉井區沙田里坑內部落、三埔里神隆宮部落及層林里；左鎮區中正里左鎮老街、鳳梨坑、東平、牛角嶺及睦光里樹王、竹坑等；大內區內郭里、曲溪里、頭社里、二溪里、環湖里、石湖里等。水壓降低區域則有玉井玉田里、望明里、中正里、豐里里、三和里、竹圍里、玉井里、沙田里、三埔里、層林里部分；楠西區龜丹里鳳萊園部落、灣丘里鳳興部落及鹿田里油車、東西煙部落等。

台水第六區處說，除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，而在復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質恐較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水；為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制。

台水第六區處也提醒，停水水壓降低期間，請勿將接用水龍頭橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水；有關停水相關訊息可洽詢玉井營運所、新市服務所或台水網站查詢。

停水 埔里 台南 水質 水公司

台南人注意！自來水公司為辦理台南玉井台3線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，28日上午9時起至29日上午6時，針對大內、...

