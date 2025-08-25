加速綠色運輸 台南新營客運10輛電動公車9月底前上線

電動車是實現節能減碳目標的新趨勢，新營客運在台南市政府輔導下，新購投入10輛Model T電動公車汰換，近期已有4輛電動公車搶先營運，第2批6輛電動公車預計9月底前全數上線，將穿梭在新營、鹽水、白河及柳營等重要幹線服務大眾。

交通局表示，配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，近年來陸續要求公共運輸推動落實低碳減排政策，同時不再補助客運業者購買柴油車輛，並將車輛逐步汰換為電動公車，其中，新營客運在市府輔導下也配合提出汰換電動公車申請計畫。

交通局說明，新營客運此次購買10輛鴻華先進科技公司打造的Model T電動公車，提供民眾嶄新的車輛服務，目前已有4輛先投入營運，而該批車輛全數上線後，全市電動公車將有125輛，電動公車比率超過25%。

公共運輸處提到，該批電動公車將配置在棕區間、棕1、棕3、棕4、棕5、棕6、棕11，以及黃區間、黃1、黃3、黃4、黃5、黃6、黃7、黃9等多條新營、鹽水、白河及柳營重要幹線，以支線標示亮相、美觀大方，預計在9月底前全數上線。

交通局強調，為強化電動公車事故發生災害應變能力，已要求客運業者在車輛上線前辦理消防演練，因此，新營客運22日協同南市消防局、車輛製造商及客運業者等，辦理消防與事故應變演練，為市民朋友的乘車安全做第一道把關。

消防局也表示，電動系列車輛實為消防搶救人員一大課題，此次演練內容包括電動公車火警情境模擬、緊急疏散、滅火操作與事故處置等，藉由實地演練強化駕駛員及工作人員的應變能力，提升民眾搭乘安全度。 為強化電動公車事故發生災害應變能力，客運業者在車輛上線前也協同南市消防局、車輛製造商及客運業者等辦理消防演練。圖／南市消防局第一大隊提供

商品推薦