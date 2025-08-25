南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 機會難得！
南市環保局每次招考儲備性質清潔臨時人員都擠破頭，睽違3年再辦，並釋出330個名額，其中駕駛類組首度新增「路考」測驗，以保障用路及市民安全；「特殊身分類組–身心障礙者」改為資源回收測驗。甄選簡章與報名資訊今公布於環保局官網，報名時間自9月1日至9月5日止，一律網路辦理。
環保局表示，錄取人員將依職缺及成績名次分發，候用資格至2028年12月31日止，逾期未能進用自動取消資格。上次招考為2022年，共錄取300人，候用資格至今年12月31日止，已在今年8月全數進用完畢。 此次招考特別委由第三公正機構辦理，以公開、透明方式進行，避免外界質疑。
報考資格為設籍台南市滿180日以上的中華民國國民，並須具備各類汽機車駕照。報名分為溪北一區、溪北二區、溪南一區、溪南二區，類組包括「一般類組–男生及女生」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」。其中「特殊身分類組」含中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶無業者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民（限溪南區）、身心障礙者、原住民，以及警消殉職遺屬等七類保障名額。
一般類組符合基本資格即可報名，駕駛類組則須具備職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照。環保局提醒，報名限擇一區、一類組，特殊身分類組也限擇一身分，報名截止後不得修改。報名期間為9月1日（星期一）上午9時至9月5日（星期五）下午5時。如需協助網路報名，可攜帶相關文件至環保局官網公告之指定地點辦理。
