快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

台南再添10輛電動公車 估9月底數量逾4分之1

中央社／ 台南25日電

台南市政府輔導客運業者將車輛逐步汰換為電動公車，新營客運購買10輛鴻華先進科技公司打造的Model T電動公車，預計9月底前全數上線，使台南電動公車比例超過1/4。

台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，台南市長黃偉哲要求公共運輸落實低碳減排政策，並配合中央「2030年市區公車全面電動化」政策目標，不再補助客運業者購買柴油車輛，應將車輛逐步汰換為電動公車，此批車輛上線後，台南市電動公車將達125輛，比例超過25%。

王銘德表示，市府要求客運業者在車輛上線前應辦理消防演練，新營客運已在自有場站協同消防單位、車輛製造商及客運業者辦理消防與事故應變演練，內容包括電動公車火警情境模擬、緊急疏散、滅火操作與事故處置等，藉由實地演練強化駕駛員及工作人員應變能力，提升搭乘安全度。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，新營客運在市府輔導下配合提出汰換電動公車申請計畫，購買10輛鴻華先進科技公司打造的Model T電動公車，23日起先投入營運4輛，第2批6輛將於整備完成後，預計9月底全數上線。

他說，本批車輛將配置於棕區間及黃區間等多條新營、鹽水、白河及柳營重要幹線，將提供民眾更舒適、綠能及科技感搭乘體驗。

電動 公車

延伸閱讀

中市電動公車翻倍成長 電動化占比逼近5成

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

竹縣電動公車比例降至零、無障礙不到1成 交旅處允改善

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

相關新聞

加速綠色運輸 台南新營客運10輛電動公車9月底前上線

電動車是實現節能減碳目標的新趨勢，新營客運在台南市政府輔導下，新購投入10輛Model T電動公車汰換，近期已有4輛電動...

南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 機會難得！

南市環保局每次招考儲備性質清潔臨時人員都擠破頭，睽違3年再辦，並釋出330個名額，其中駕駛類組首度新增「路考」測驗，以保...

星期評論／台南發現金政治秀 恐犧牲財政

台南市議會民進黨團7天前臨時會閉幕當日突襲提出臨時動議，要求市府將去年超收的地方稅與交通罰鍰合計12.87億元，普發現金...

嘉市10月光影展 走進愛麗絲仙境

嘉義市5年前起舉辦「光織影舞」光影藝術展，已成在地最具代表性中秋活動，市府宣布今年於10月4日登場，以經典童話愛麗絲夢遊...

台南AI監控異味 熱點改善逾9成

台南市餐廳油煙遭檢舉異味的情形相當多，市府為此稽查，並率先導入AI智慧監控，經店家同意後裝設，掌握油煙設備運作、輔導改善...

影／午後劇烈雷陣雨...台南南化、安定、玉井下冰雹 民眾驚呼「震撼」

中央氣象署今天下午3時6分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、高雄市，持續時間至下午16時；氣象署呼籲民眾慎防劇烈降雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。