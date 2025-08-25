台南再添10輛電動公車 估9月底數量逾4分之1
台南市政府輔導客運業者將車輛逐步汰換為電動公車，新營客運購買10輛鴻華先進科技公司打造的Model T電動公車，預計9月底前全數上線，使台南電動公車比例超過1/4。
台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，台南市長黃偉哲要求公共運輸落實低碳減排政策，並配合中央「2030年市區公車全面電動化」政策目標，不再補助客運業者購買柴油車輛，應將車輛逐步汰換為電動公車，此批車輛上線後，台南市電動公車將達125輛，比例超過25%。
王銘德表示，市府要求客運業者在車輛上線前應辦理消防演練，新營客運已在自有場站協同消防單位、車輛製造商及客運業者辦理消防與事故應變演練，內容包括電動公車火警情境模擬、緊急疏散、滅火操作與事故處置等，藉由實地演練強化駕駛員及工作人員應變能力，提升搭乘安全度。
公共運輸處代理處長蔡世勛表示，新營客運在市府輔導下配合提出汰換電動公車申請計畫，購買10輛鴻華先進科技公司打造的Model T電動公車，23日起先投入營運4輛，第2批6輛將於整備完成後，預計9月底全數上線。
他說，本批車輛將配置於棕區間及黃區間等多條新營、鹽水、白河及柳營重要幹線，將提供民眾更舒適、綠能及科技感搭乘體驗。
