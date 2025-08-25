嘉市10月光影展 走進愛麗絲仙境

嘉義市5年前起舉辦「光織影舞」光影藝術展，已成在地最具代表性中秋活動，市府宣布今年於10月4日登場，以經典童話愛麗絲夢遊仙境為主題，在北香湖公園打造光影藝術裝置地景，重現人氣角色與場景，讓遊客沉浸式光影大冒險、共舞奇幻世界。

活動策展人國際級華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）說，愛麗絲夢遊仙境是家喻戶曉的經典故事，故事主角愛麗絲掉進兔子洞，遇到各種會說話動物，就此展開奇幻冒險旅程，活動主視覺以童話故事為靈感，營造從現實穿越到夢幻世界氛圍。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，今年策展核心「在光影中探索自己」，將北香湖公園湖岸、森林、花園等自然地景，轉化為一幕幕情境式的光影舞台，巧妙打造兔子洞、牡蠣寶寶、奇幻花園等主題場景，還有湖面絕美的多層次光圈月亮，以及9公尺愛麗絲造型氣偶、經典角色妙妙貓造型燈箱，現場也打造白兔先生、妙妙貓、撲克士兵等光影藝術裝置。

市長黃敏惠表示，去年光織影舞「現代光影桃花源」16天的活動，吸引超過88萬2千人次參觀，市府團隊持續創新注入嶄新元素，具象化呈現整體故事場景，讓觀眾走進故事成為主角。

觀光新聞處指出，今年光織影舞10月4日至19日在北香湖公園夢幻登場，每日晚上6時至10時展出，今年有8大展區，活動期間每逢假日，多場精彩表演輪番上陣，每日下午4時開放「奇幻市集」，匯聚特色餐飲、藝術手作、質感選物及花藝植栽等，邊逛邊拍、邊吃邊玩。

