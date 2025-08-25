聽新聞
台南AI監控異味 熱點改善逾9成
台南市餐廳油煙遭檢舉異味的情形相當多，市府為此稽查，並率先導入AI智慧監控，經店家同意後裝設，掌握油煙設備運作、輔導改善，目前檢舉熱點的改善率超過9成；有議員另提醒，餐廳申請登記階段，也應做好審查油水落實分離。
南市環保局指出，異味的種類多，包括工廠、畜牧場、河川、水溝、餐廳、夜市、住家都有，超過半數以上是烹飪過程中的油煙，而油煙中以炭烤類型遭檢舉最頻繁，例如夜市可能有好幾攤都是炭，又是空曠區，改善上較花功夫，最重要是要求設置油煙防制設備，也有業者把木炭改為炭箐，明顯改善油煙，若沒改善一直被檢舉，就會採樣做異味汙染物官能測定，超標就罰。
有餐飲業者裝油煙防制設備，還被檢舉油煙難聞，環保局表示，除了沒落實保養，還可能是功能不夠等造成，因此會請專家輔導改善，同時導入AI智慧監控系統，經店家同意後裝設，即時掌握設備運作狀況，透過電流找原因並改善，讓油煙的防汙染設備充分發揮功能。
環保局指出，1年多來，15套AI智慧監控系統針對15處陳情熱點的店家進行改善，設置前陳情案件142件、設置後降到11件，效果好。
市議員林燕祝認為，過去餐廳油煙曾發生因油水沒落實分離，造成水溝發臭及廚餘堵塞，大雨來時積水，由於強降雨更為頻繁，為防淹水，除應加強稽查，更應在申請時做好審查。
