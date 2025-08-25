聽新聞
星期評論／台南發現金政治秀 恐犧牲財政

聯合報／ 本報記者吳淑玲
台南市議會日前臨時會臨時動議，通過市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發方式還予市民，市長黃偉哲回應，會於9月26日前提出完整報告。圖／聯合報系資料照片
台南市議會日前臨時會臨時動議，通過市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發方式還予市民，市長黃偉哲回應，會於9月26日前提出完整報告。圖／聯合報系資料照片

台南市議會民進黨團7天前臨時會閉幕當日突襲提出臨時動議，要求市府將去年超收的地方稅與交通罰鍰合計12.87億元，普發現金給市民，不難聯想針對中央藍白提案普發1萬元，綠營欲在地方扳回一城，但這政治戲碼，南市府財政恐成最大的犧牲品。

普發現金打著「還稅於民」的旗號，但真符合公平正義嗎？南市負債仍超過400億元，今年中央補助款又遭大砍50多億元，財政困境早已不容忽視，在這種情況下，議會要求市府再擠出近13億元，每人最多分得800元，只能當短暫的政治糖衣。

這場議會攻防本質上是場政治算計，先前立法院要求中央普發現金引發爭議，南市議會民進黨團拋出提案，有「用魔法打敗魔法」的意味；國民黨團則樂得見縫插針，立即附和，順勢要求每人發1千元，甚至酸這是「打臉中央」，藍綠雙方各懷盤算。

台南自詡財政紀律優等生，縣市合併升格時，總體債務高達1007億元，從前市長賴清德、代理市長李孟諺再到黃偉哲，努力償債已降至459億元，黃偉哲6年償還總體債務315億元，分別是公共債務減少159億元、自償性債務減少143億元及其他應付債務減少13億元。

日前明年度中央政府總預算案拍板，黃偉哲就表示，因新版財劃法，導致中央115年度歲入將大幅減少，台南財政將遭受空前衝擊，包括中央事權移轉台南需承擔龐大支出，計畫型補助大幅調降補助比例，如南市軌道建設需求約4239億元，原本中央可補助62%，若調降補助比率，勢必排擠其他建設經費。

這場普發現金的政治戲碼，黃偉哲即便承諾研議並在9月議會定期會提出報告，也坦言「事情來得有些猝不及防」；地方比照中央操作發現金議題是否適切、符合公共利益的最大化嗎？市府順應議會普發現金固然簡單，對台南財政恐是雪上加霜。

台南 黃偉哲 普發現金

星期評論／台南發現金政治秀 恐犧牲財政

