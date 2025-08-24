民代跨縣市媒合 台中宮廟捐款助台南風災重建

快訊

中央社／ 台南24日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南多處災損，民進黨立委郭國文與台中市議員江肇國媒合台中市應天宮蘇府王爺廟捐助善款新台幣57.2萬元，今天帶到災區捐贈，用來協助弱勢災民住宅修繕。

郭國文帶著江肇國與台中市應天宮蘇府王爺廟董事長莊三福等人前往台南災區，除關心災區重建情形，也將57.2萬善款捐給台灣心義工團。

郭國文表示，風災後各界善款不斷湧入，包括他個人也捐出一個月薪水，來協助災民重建，由於市府、中央經費受到法規限制，投入災區需要經過招標等程序，因此他加強媒合台灣心義工團等志工工班，協助加速重建腳步。

郭國文說，目前已媒合29戶災民進行屋頂重建，其中多數為身心障礙人士或中低收入戶，15戶媒合台灣心義工團，另14戶由好德做工行善團協助。

江肇國表示，自己先前曾隨著民進黨部志工團南下協助救災，看到台南災民損失慘重，七股地區許多民宅屋頂只能暫時蓋著帆布，相當心疼，因此想為台南災民多出幾分力，也感謝應天宮蘇府王爺廟願意響應捐款，盡快讓台南災民恢復正常生活。

