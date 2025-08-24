快訊

影／午後劇烈雷陣雨...台南南化、安定、玉井下冰雹 民眾驚呼「震撼」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市安定區、南化區、玉井區紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。圖／threads網友little_joe_cr授權提供
台南市安定區、南化區、玉井區紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。圖／threads網友little_joe_cr授權提供

中央氣象署今天下午3時6分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、高雄市，持續時間至下午16時；氣象署呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度，結果台南市安定區、南化區、玉井區也紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。

網友little_joe_cr今天下午4時27分在社群媒體threads上po出影片指出，「南化市區下冰雹！維持至少20分鐘以上！非常震撼」；網友di0122也在threads上po出影片表示，「剛剛下大雨，安定下冰雹啦 ！」網友留言「好酷，但是要小心安全！這砸到會痛吧」、「蘇厝也有下冰雹」。

氣象署指出，午後對流旺盛導致強烈降雨並伴隨冰雹，提醒民眾注意短時強降雨及劇烈天氣變化；另外冰雹影響人車安全，需注意行車安全、減速慢行，行駛中車輛如遭遇強風，應配合相關單位宣導以維護行車安全。

台南市安定區、南化區、玉台南市安定區、南化區、玉井區紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。圖／threads網友little_joe_cr授權提供
台南市安定區、南化區、玉台南市安定區、南化區、玉井區紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。圖／threads網友little_joe_cr授權提供
台南市安定區、南化區、玉井區紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。圖／threads網友little_joe_cr授權提供
台南市安定區、南化區、玉井區紛紛下起大雨及冰雹，讓民眾驚呼拍下畫面。圖／threads網友little_joe_cr授權提供

