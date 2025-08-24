聽新聞
午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！
南部近期午後天氣不穩，時常有午後雷陣雨，今下午台南安定、善化、西港等多處更降下冰雹，有居民說，「第一次看見下冰雹」、「下午雷聲一直響不停！」、「突然間聽到雨聲碰碰碰超大，沒想到是下冰雹」，另有民眾拍下冰雹畫面直呼「太扯了！」，冰雹有大有小，不少民眾也提醒大家要小心。
據了解，台南並非首次降下冰雹，去年7月各地都曾傳出驟降雷雨並伴有冰雹，而中央氣象署今下午也針對台南各地發布大雷雨即時訊息，持續時間約下午6時，呼籲民眾須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹等。
