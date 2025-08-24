雲林古坑大埔竹筍節傳香 菜價貴改吃竹筍好時機
菜價居高不下，災後新種的菜類尚未長成，目前正值竹筍盛產期，雲林竹筍最大產地古坑鄉今辦竹筍節，由縣長張麗善代言，推銷具高纖營養且品質最佳的古坑麻竹筍及筍產品，筍農說，風雨造成減產達5成，筍價水漲船高每公斤20元以上，但比起昂貴的菜類，吃筍來得划算。
7月風雨重創雲林農產，蔬菜價格迄今仍居高不下，目前正值竹筍盛產季，不少人改吃竹筍替代葉菜，縣府農業處統計，雲林縣竹筍面積約兩千公頃，均集中在古坑的荷苞、大埔等山區，主要生產麻竹、綠竹、桂竹、孟宗竹、烏殼綠竹等竹筍。
今天水保署和縣府及大埔社區產銷班今天在大埔舉辦竹筍節，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人參加，除有竹筍粥品嘗，更有筍闖關、筍醬手工體驗及摸彩，促銷地方竹筍產業，場面熱滾滾。
筍農張惠珠表示，氣候影響今年麻竹筍產季延至7月，卻遇上颱風暴雨，竹林被掃得東倒西歪，不少竹子連根拔起泡水，受損嚴重，她所種近5公頃筍園，快一半無法收成。
筍農吳孟儒也指出，今年竹筍災損，產地價原本每公斤約17、18元的筍子，最近也漲至20至23元，所以零售價一支上看近百元，最近因葉菜很貴，許多人改吃竹筍，但到目前多數筍子可收完，因此，許多筍乾等天然加工產品也紛紛上市，頗受歡迎。
張麗善表示，近年來在筍農努力下和政府協助下，筍價節節上升，農民收益增加，尤其竹筍加工產業也快速發展，目前縣府積極開發「古坑產業加值園區」，讓古坑除了咖啡，包括竹筍等蔬果產銷量能也能全面提升。
