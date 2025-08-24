諸羅城隍中元祭 1500萬城門超吸睛
照片取自嘉義市政府
一年一度的「城隍開恩 全嘉開普」在23日下午在嘉義城隍廟廟埕盛大展開，由嘉義市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠帶領城隍廟董事長賴永川及董監事，地方士紳及賢達人士舉行開香儀式，祈求城隍爺和好兄弟能夠庇佑嘉義市風調雨順、國泰民安，同時也象徵著為期一個月的諸羅城隍中元祭正式開跑。
林瑞彥副市長表示，嘉義城隍廟建廟逾三百年，每年農曆七月均依循古禮舉辦中元祭典，守護地方信仰並傳承傳統文化。這幾年除了堅持傳統之外，也不斷的創新，攜手與市府的各局處合作，共同攜手拚觀光，今年市府團隊與城隍廟、觀光及產業界等代表共同赴馬來西亞，向在地旅遊業者展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩的家將走陣表演，驚艷在場馬來西亞觀光旅遊業者及媒體，城隍夜巡的活動亦獲選為「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」的全國級活動，揚名全台。此外，城隍廟也結合108課綱推動實境解謎遊戲、建構360度環景數位導覽、辦理手遊電競與市集活動等，讓科技與創意能夠融入傳統文化，讓嘉義獨特的信仰文化持續發揚光大。
嘉義市是全台少數仍保存「分區輪流普度」習俗的城市，每年農曆六月廿七日起，嘉義城隍廟透過起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢、門鬼開及開普大典等儀典，完整再現莊嚴的「中元普度」古禮。
今年祭典除傳統供品外，更融入嘉義特色產品，規劃七大主題景觀，其中最吸睛的莫過於以7,500張兩千元紙鈔堆砌、總值1,500萬元的「錢進諸羅 千萬城門」，吸引民眾駐足拍照討論。此外，結合水果、豬肉、烤雞的「水果肉山」，象徵城隍庇佑百姓。此外，也有以嘉義噴水池、大火雞與香腸豬打造的「生生不息 時來運轉」、耆老展現捏麵工藝的「佛國樂嘻」、嘉義魚市場獻上的兩尾180公斤龍膽石斑「魚讚中元」等，展現出傳統與創新的結合，現場氣勢宏偉，吸引各界矚目。
城隍廟董事長賴永川表示，為期一個月的諸羅城隍中元祭除了農曆6/27-7/1的「城隍開恩 全嘉開普」之外，在農曆7/13-7/15也舉辦「佛道超薦法會」，以及農曆8/1「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」的祈福遶境，最終在農曆8/2清晨舉辦城隍聖誕的祝壽大典後，才會畫下完美的句點。
嘉義市政府民政處表示，過往坊間曾流傳嘉義市辦輪流普度的費用可以吃掉一條中山高速公路的造價，可見嘉義市的中元祭典不僅是宗教活動，更展現出嘉義人款待鄉里的熱情及深厚的文化底蘊。
