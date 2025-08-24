台南異味陳情3年降了1千件有撇步 議員：極端氣候下油水分離更重要

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局導入 AI 智慧監控系統，可透過電流掌控餐飲店的油煙防制設備是否正常操作並且有確實發揮功能。圖／南市環保局提供
異味陳情常是環保案件首位，台南市3年前是4000千左右，其中又以油煙最多，但透過稽查、勸導、專家輔導，並率先導入AI智慧監控，陳情案件已降到約3千件，其中檢舉熱點改善率92%最顯著。環保局表示，罰鍰並非最好的方式，最重要的是源頭改善，找出原因後對症下藥，多管齊下已見成效。

市議員林燕祝表示，過去餐廳油煙曾發生因油水沒落實分離，造成水溝發臭及廚餘堵塞，大雨來時積水，由於強降雨更為頻繁，為防淹水，除應加強稽查，更也應在申請時做好審查。

環保局指出，異味的種類多，從工廠、畜牧場、河川、水溝、餐廳、夜市到住家都有，其中又以烹飪過程中的油煙最多，且超過半數以上，是改善重點。統計異味的檢舉案件3年前約4千件，但近1年來已減少到3千件，能夠降下來的原因是多管齊下讓源頭徹底改善。

油煙中，炭烤遭檢舉最頻繁，夜市裡可能有好幾攤都是炭烤，加上其他餐飲攤商，又是空曠區，技術上較花功夫，但最重要的是要求設置油煙防制設備，若沒改善，一直被檢舉，就會採樣做官能測定，超過標準就罰。也有業者把木炭改為炭箐，明顯改善油煙。官能測定標準值，住宅區是10，非住宅區是30。

餐廳的油煙防制設備並不是裝了就保證排除的油煙達到標準，還要做好平常的維護，而有了防制設備還被檢舉油煙難聞，除了沒落實保養外，還可能是功能不夠等造成，因此會請專家輔導改善，同時導入 AI 智慧監控系統，即時掌握設備運作狀況，提升稽查效率。

陳情案件中分理性和非理性，若是非理性，可能業者已改善或原本已符合標準，但陳情人就是不滿意，還是陳情。為了有效改善，環保局導入 AI 智慧監控系統，經店家同意後裝設，透過電流找原因並改善，讓油煙的防汙染設備充分發揮功能。

1年多來，15套 AI 智慧監控系統針對15處陳情熱點的店家進行改善，設置前陳情案件142件，設置後降到11件。由於效果好，這15套系統在15個路段的陳情熱點運作，希望更有效改善油煙問題，降低陳情件數。15處陳情熱點有6處位於中西區，東區5處，北區3處，永康區1處。

