嘉義市發布今年光織影舞主題 愛麗絲夢遊仙境穿越光影夢境

嘉義市2020年起推出「光織影舞」運用光影藝術妝點地景人文，每年吸引無數遊客駐足觀賞，成了嘉義市中秋節最具代表的光影活動；市府宣布今年以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為主題，北香湖公園將在浪漫夜色裡重現人氣角色與場景、沉浸式光影大冒險，邀請全國民眾闖進發光的夢境國度，欣賞湖面絕美核心月亮，共舞光影奇幻世界。

市長黃敏惠表示，市政府團隊持續創新為「光織影舞」 注入嶄新元素，今年以迪士尼經典 IP《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題，以戶外地景光影 藝術裝置，具象化呈現整體故事場景，讓觀眾走進故事成為主角，擁有像愛麗絲般的沉浸式奇幻體驗。

活動策展人國際級華裔設計師 Daniel Wong（黃偉豪）表示，《愛麗絲夢遊仙境》是家喻戶曉的經典故事，故事主角愛麗絲掉進兔子洞，遇到各種會說話的動物，就此展開一段奇幻冒險旅程。活動主視覺呈現以童話故事作為靈感，營造從現實穿越到夢幻世界的氛圍，並於現場打造白兔先生、妙妙貓及撲克士兵等光影藝術裝置、體驗光影夢境。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年策展核心-「在光影中探索自己」。藉由這個主題，將湖岸、森林、花園等自然地景轉化為一幕幕情境式的光影舞台，巧妙打造兔子洞、牡蠣寶寶、奇幻花園等主題場景，還有湖面絕美的多層次光圈月亮，以及9公尺愛麗絲造型氣偶及經典角色妙妙貓造型燈箱，保證精采可期。

張婉芬說，去年現代光影桃花源16天的活動吸引超過88萬2000人次參觀。今年首次以迪士尼經典《愛麗絲夢遊仙境》完整融入光影藝術展演，預計再掀一波全台追光熱潮。

市府觀光新聞處表示，「2025 光織影舞」光影藝術展將於10月4日（周六）至10月19日（周日）在北香湖公園夢幻登場，每日展出時間為晚上6時至10時。今年有8大展區，繽紛夢幻、十分吸睛。活動期間每逢假日，有多場精彩表演輪番上陣。每日下午4時開放「奇幻市集」匯聚各式特色餐飲、藝術手作、質感選物及花藝植栽等，邊逛邊拍、邊吃邊玩。

