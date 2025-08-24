慶祝嘉義建城321年 親子電影諸葛四郎來作伴
今天是祖父母節，嘉義市政府舉辦親子電影共賞經典動畫電影《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》，一同回味祖父母童年精采故事，同時慶祝建城321周年，活動吸引近300名市民參與，讓諸葛四郎的故事與精神陪伴孩子快樂成長。市長黃敏惠表示，透過親子共賞的方式，深化家庭情感、拉近世代距離。
嘉義市政府攜手中華全齡教育協會與財團法人諸葛四郎文化藝術基金會，在嘉義IN89豪華影城舉辦「諸葛四郎來作伴，逗陣鬧熱嘉義321」親子電影共賞活動。
市長黃敏惠表示，諸葛四郎是許多大朋友的童年共同記憶與文化象徵。他的忠誠、正義與奮鬥精神，值得學習與傳承。以嶄新的3D動畫形式呈現，成為適合現今大小朋友共同欣賞的作品。諸葛四郎所傳達的精神與動人故事，透過科技更加貼近新世代，並在祖父母節與大小朋友共賞，讓世代共享回憶，更具意義。
社會處處長李思賢表示，觀賞電影不僅是一種休閒，更是凝聚親情、深化交流的重要時光。未來社會處將持續深耕，透過各類共融活動，讓嘉義成為每個家庭實現幸福生活的堅實後盾。
財團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍說，這部動畫電影的製作，是為了完成其父、也是原作漫畫家葉宏甲的未竟夢想，這部作品歷時60年完成，能在嘉義市建城321週年之際與市民一同觀賞，意義非凡。
中華全齡教育協會理事長翁紫銘表示，期待透過寓教於樂的方式，為親子帶來更多歡笑與感動，並持續推動共融理念，將親子同樂的價值深植人心。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言