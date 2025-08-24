慶祝嘉義建城321年 親子電影諸葛四郎來作伴

今天是祖父母節，嘉義市政府舉辦親子電影共賞經典動畫電影《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》，一同回味祖父母童年精采故事，同時慶祝建城321周年，活動吸引近300名市民參與，讓諸葛四郎的故事與精神陪伴孩子快樂成長。市長黃敏惠表示，透過親子共賞的方式，深化家庭情感、拉近世代距離。

嘉義市政府攜手中華全齡教育協會與財團法人諸葛四郎文化藝術基金會，在嘉義IN89豪華影城舉辦「諸葛四郎來作伴，逗陣鬧熱嘉義321」親子電影共賞活動。

市長黃敏惠表示，諸葛四郎是許多大朋友的童年共同記憶與文化象徵。他的忠誠、正義與奮鬥精神，值得學習與傳承。以嶄新的3D動畫形式呈現，成為適合現今大小朋友共同欣賞的作品。諸葛四郎所傳達的精神與動人故事，透過科技更加貼近新世代，並在祖父母節與大小朋友共賞，讓世代共享回憶，更具意義。

社會處處長李思賢表示，觀賞電影不僅是一種休閒，更是凝聚親情、深化交流的重要時光。未來社會處將持續深耕，透過各類共融活動，讓嘉義成為每個家庭實現幸福生活的堅實後盾。

財團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍說，這部動畫電影的製作，是為了完成其父、也是原作漫畫家葉宏甲的未竟夢想，這部作品歷時60年完成，能在嘉義市建城321週年之際與市民一同觀賞，意義非凡。

中華全齡教育協會理事長翁紫銘表示，期待透過寓教於樂的方式，為親子帶來更多歡笑與感動，並持續推動共融理念，將親子同樂的價值深植人心。 嘉義市政府舉辦親子電影共賞經典動畫電影《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》，市長黃敏惠（左三）與諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍（左二）合影，葉佳龍並贈諸葛四郎公播組，市民日後可在兒童館欣賞這部作品。記者李宗祐／攝影 嘉義市政府舉辦親子電影共賞經典動畫電影《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》，吸引近300名市民參與，讓諸葛四郎的故事與精神陪伴孩子快樂成長。市長黃敏惠表示，透過親子共賞的方式，深化家庭情感、拉近世代距離。記者李宗祐／攝影 嘉義市政府舉辦親子電影共賞經典動畫電影《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》，市長黃敏惠與動畫人物諸葛四郎合影。記者李宗祐／攝影

商品推薦